Veïns de 16 municipis proposaran com impulsar el Parc Rural del Montserrat

La Diputació de Barcelona consultarà als veïns de 16 municipis del Bages, l'Anoia, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental quines actuacions emprendre per impulsar el Parc Rural del Montserrat.

Mitjançant tallers oberts, l'objectiu és definir com ha de ser aquesta iniciativa que ha de servir per recuperar i impulsar l'activitat agrària, ramadera i forestal en aquest territori. Els tallers els dies 17, 19 i 25 d'abril al Bruc, Castellgalí i Olesa de Montserrat.

Mitjançant aquestes sessions, els impulsors del parc Rural del Montserrat volen escoltar les persones del territori, per posar a debat tant el model de gestió com les actuacions a realitzar, totes elles encaminades a valoritzar i diferenciar els productes agraris. Simultàniament es busca facilitar la incorporació de nous emprenedors pagesos i elaboradors artesans mitjançant un banc de terres i un espai de test amb els quals poder donar suport a les persones insuficientment preparades per engegar una empresa agrària per compte propi i poder-les orientar, formar, assessorar i acompanyar com a futurs emprenedors en l'àmbit agroalimentari.

El primer dels tallers tindrà lloc el dimarts, 17 d´abril, a la Sala de Plens del Bruc, adreçada a persones del Bruc, Collbató i Castellolí. La segona sessió serà dijous, 19 d´abril, al Casal Cultural de Castellgalí, pels habitants d´aquest municipi així com de Castellbell i el Vilar, Sant Vicenç de Castellet, Sant Salvador de Guardiola, Monistrol de Montserrat, Marganell, Vacarisses i Rellinars. Finalment, el tercer taller serà dimecres, 25 d´abril, a l´edifici de l´Escorxador d´Olesa de Montserrat, adreçat a persones d´Esparreguera, Abrera, Ullastrell, Viladecavalls i Olesa de Montserrat.

Durant els últims anys, l'espai destinat el conreu en el conjunt de 16 municipis que integren el Parc Rural del Montserrat, ha anat desapareixent i en els darrers 60 anys s'ha passat de 10.000 hectàrees agrícoles a les 4.000 actuals, en un territori que té una extensió de 30.000 hectàrees de les quals 26.000 són bosc.