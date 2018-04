El Consell entrega els primers Certificats d'Acollida a immigrants de la comarca

Artés va acollir ahir l'entrega dels primers Certificats d'Acollida de la comarca del Bages, que és una de les pioneres en el desplegament del Servei de Primera Acollida (S1A), que gestiona el Consell Comarcal. Des de la seva posada en marxa, fa tres anys, aquest servei ha atès més de 230 persones immigrades, i només l'any passat l'ens va tramitar 119 inscripcions, de manera que va ser el Consell Comarcal de Catalunya amb més sol·licituds tramitades el 2017, només per sota d'ajuntaments grans de l'àrea metropolitana de Barcelona.

El Servei de Primera Acollida inclou l'acompanyament, formació i certificació d'uns coneixements mínims per facilitar el fet de viure i treballar a Catalunya. Per tal de rebre els Certificats d'Acollida atorgats per la Generalitat, les persones sol·licitants han de completar tres mòduls formatius (vegeu desglossat). De moment, ja són 17 les persones (16 d'Artés i una de Sallent) que han completat el circuit i han pogut rebre aquest certificat, que els dóna més autonomia i afavoreix la seva integració.

El certificat fa més fàcil a les persones que l'obtenen la seva plena incorporació a la societat catalana, les ajuda a l'hora de trobar feina i, a més, és útil en processos d'estrangeria com ara l'arrelament social i la modificació o la renovació d'autoritzacions de residència, entre d'altres.

El Consell Comarcal dóna un suport als ajuntaments de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS) perquè puguin desplegar de manera òptima el Servei de Primera Acollida del Bages. Des de la seva posada en marxa, una dotzena d'ajuntaments han derivat més de 230 persones estrangeres immigrades, sol·licitants d'asil o de protecció subsidiària, refugiades, apàtrides o retornades.

Artés ha estat el municipi pioner en la realització de la formació, que actualment també s'està fent a Sant Vicenç de Castellet, Avinyó i Navàs i, properament, a Sant Fruitós de Bages. L'alcalde d'Artés, Ernest Clotet,va destacar la tasca en l'acollida d'immigrants que des de fa anys està duent a terme el municipi i la importància de «fer una feina ben feta d'interculturalitat».

L'acte d'ahir va tenir la presència de Carles Macian, adjunt a la secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, que va dir que el repte de la convivència passa per «construir sentit de pertinença i fomentar la inclusió» i que «la diversitat és un fet positiu que ens fa més forts com a societat».

El president del Consell Comarcal del Bages, Agustí Comas, va manifestar que «Catalunya sempre s'ha caracteritzat per ser una terra d'acollida i mantenir excel·lents nivells de convivència i cohesió social», i que potenciant el desplegament d'aquest servei «reforcem la igualtat d'oportunitats i la plena inclusió d'aquests col·lectius».