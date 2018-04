Sant Fruitós estudia fer pisos protegits a l'antiga Bertrand i Serra, amb reserva per al nou esplai

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages té una proposta sobre la taula per desencallar la construcció d'un nou esplai per als avis que substitueixi l'actual, que s'ha fet petit.

Fa temps que es treballa amb la idea d'ubicar-lo al recinte fabril ara en desús de l'antiga Bertrand i Serra, però sense que s'hagi trobat la fórmula per fer-ho. El que ara es planteja és un acord amb un promotor privat perquè hi construeixi un edifici residencial amb tres plantes per a habitatges de protecció oficial, a preu taxat, i com a contrapartida, l'Ajuntament es quedaria la planta baixa i l'entresòl, on hi ubicaria l'esplai per a la gent gran. D'aquesta manera «ens sortiria l'edifici de franc», apunta l'alcalde, Joan Carles Batanés, que ja ha encarregat un estudi sobre la viabilitat econòmica del projecte per poder prendre una decisió definitiva aquest estiu.

El solar de l'antiga Bertrand i Serra, de més de 5.000 m2, comparteix illeta amb la residència i el CAP, i se situa en un espai comprès entre l'avinguda de Bertrand i Serra i els carrers de Jaume Balmes i Sallent. L'edifici amb els habitatges i l'esplai ocuparia uns 400 m2 en un extrem proper a l'avinguda, que està definit com a espai d'aprofitament públic, mentre que a la part central del solar s'hi ha de construir una plaça i a l'altre extrem hi haurà la part de cessió privada i s'hi obrirà un nou carrer.

Si prospera la proposta, el nou edifici destinarà la planta baixa i l'entresòl a l'esplai per als avis, i a les tres plantes superiors s'hi construiran un total de 18 habitatges, sis per planta.

D'entrada, Batanés veu factible aquesta proposta, entre altres coses perquè «actualment Sant Fruitós no disposa d'una oferta de lloguer o compra de vivenda protegida, i alhora hi torna a haver empreses interessades en aquest tipus de producte després dels anys de la crisi». Si al final aquesta fórmula no fos possible, en principi l'Ajuntament mantindria igualment l'opció d'ubicar l'esplai en aquest recinte fabril, tot i que «potser hauria de ser més petit i la seva construcció, més lenta», apunta l'alcalde.

L'Ajuntament de Sant Fruitós va iniciar ara fa cinc anys el prodeciment de modificació urbanística del complex de l'antiga Bertrand i Serra per ransformar-ne els usos i passar-los d'industrials a residencials privats (edificables) i en espais d'aprofitament públic. Un any després es va iniciar l'enderroc de la majoria de les naus i ara una part del solar serveix d'aparcament.