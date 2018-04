Els espais de lleure organitzen la primera trobada del Moianès

Els espais de lleure del Moianès celebraran aquest dissabte, a Moià, la primera trobada de lleure de la comarca amb una jornada d'activitats conjuntes per tal de fer visible la importància de l'educació en el lleure.

A la trobada, que s'allargarà durant 7 hores, hi participaran l'Esplai Moviment Júnior de Santa Maria d'Oló, Esplai Draks de Castellterçol, Agrupament Escolta i Guia Caldarius de Calders i Agrupament Escolta i Guia Amadeu Oller de Moià. Les activitats de trobada d'esplais i caus començaran a primera hora del matí amb un gran gimcana pels carrers i places de Moià. Al migdia, hi haurà un dinar de germanor amb tots els participants al Parc Municipal i, a la tarda, es faran activitats per grups d'edat.