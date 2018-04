Ibada inicia les obres dels pisos per a gent gran a Navarcles

La Fundació Ibada ja ha començat les obres de construcció de 21 pisos de lloguer adaptats per a gent gran a tocar de la residència que l'entitat gestiona a Navarcles. Es tracta d'un projecte dirigit a persones de més de 65 anys que necessitin un habitatge adaptat i vulguin compartir espais, però a la vegada mantenir la intimitat i independència. Ibada preveu que les instal·lacions es puguin inaugurar a mitjan any vinent.

Els habitatges disposaran de diferents serveis que cada resident podrà sol·licitar segons les seves necessitats. Per exemple, els veïns podran beneficiar-se de serveis de neteja, infermeria o fisioterapeuta, a través del Servei d'Ajuda a Domicili d'Ibada. No es tracta de pisos tutelats sinó d'un nou model, més freqüent en altres països, que intenta apropar els recursos al domicili amb habitatges adaptats perquè no dificultin la vida de les persones grans.

Els habitatges disposaran d'una o dues habitacions, sala-menjador, bany, cuina i traster. El conjunt també disposarà d'una sèrie d'espais comunitaris com un pati, una sala polivalent, gimnàs i menjador, per si alguns veïns volen fer àpats comuns.

En definitiva, segons apunten des de la Fundació Ibada, es tracta d'un«projecte innovador que dóna independència a la persona, però vetlla per les seves necessitats» amb «un tracte personalitzat per a cadascú». L'objectiu d'aquests habitatges és «crear un lloc com a casa, però a la vegada donar resposta a les necessitats que poden aparèixer amb l'edat», apunten des d'Ibada.

Els pisos es construeixen en uns terrenys de propietat molt a prop de la residència i els dos edificis estaran separats per una zona verda. Tot i la proximitat amb el centre de gent gran, es tracta de dos serveis totalment independents.

Els pisos estaran destinats exclusivament a gent gran a través d'un contracte de lloguer i, tot i que els socis de la fundació tindran prioritat, no seran exclusivamen per a ells ni només per als veïns de Navarcles, sinó per atendre el públic en general.