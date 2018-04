Sant Fruitós tindrà a punt la passarel·la entre els polígons de la C-16 a final de mes

Les obres de la passarel·la que ha d'unir els polígons industrials de Sant Isidre i Casanova-Riu d'Or per damunt de la carretera de Berga (C-16c), a Sant Fruitós de Bages, són a la recta final. Després de set mesos de treballs, es preveu que el nou pas elevat estigui llest d'aquí a dues setmanes.

El gros de l'estructura ja està fet, i des del febrer que és perfectament visible, de manera que bàsicament ara només falten els darrers arranjaments als accessos, que seran en forma de rampa a banda i banda. L'alcalde, Joan Carles Batanés, ha explicat que «molt probablement» la passarel·la ja s'obri al públic un cop es donin els treballs per acabats, tot i que la inauguració oficial es faria més endavant, possiblement el cap de setmana del 12 i 13 de maig, amb alguna activitat pública encara per concretar, com ara una caminada pel GR3 que travessa la passarel·la.

Precisament, i més enllà de la voluntat de comunicar els dos polígons de banda i banda de la carretera sense haver de travessar-la pel mig, aquesta obra permetrà donar continuïtat d'una forma segura a la ruta històrica que comunica el nucli urbà de Sant Fruitós amb la zona de l'Agulla, molt transitada.

La passarel·la tindrà una amplada lliure de 3 metres per facilitar la circulació a peu, i també amb bicicleta, amb cotxet o amb cadira de rodes. Les obres, que van començar a mitjan setembre, es van adjudicar per un preu de 420.611 euros.