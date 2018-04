Artés posa a punt una oficina d'habitatge per a pisos buits

Artés disposarà d'aquí a un mes d'una oficina municipal d'habitatge que ajudarà a donar sortida al parc de pisos buits que hi ha al poble. Així ho preveu l'Ajuntament, que ja ha contractat un tècnic perquè en prepari l'obertura i es responsabilitzi del seu funcionament.

La nova oficina estarà ubicada a l'edifici de l'ajuntament, i amb la seva posada en marxa es donarà resposta a una de les demandes expressades pels veïns amb les votacions dels darrers pressupostos participatius. De fet, l'equip de govern ja en tenia plantejada la necessitat, però el fet que hagi estat una petició dels veïns ho ha acabat d'accelerar, apunta l'alcalde, Ernest Clotet.

L'oficina estarà encarada tant a la tramitació d'ajuts per a la rehabilitació d'edificis buits i en mal estat com al lloguer i la compra, o altres fórmules que permetin donar sortida a aquests immobles, ja sigui «mitjançat la masoveria urbana, o el foment de cooperatives d'habitatges», diu Clotet. Es pretén que l'Ajuntament «faci de mitjancer» entre propietaris i llogaters i que serveixi de borsa per a persones que busquen pis i no saben on trobar-ne o que el voldrien vendre o llogar i no saben a qui.



Es potenciarà el nucli antic

L'Ajuntament considera que l'obertura d'aquesta oficina pot ser una bona mesura per revitalitzar el nucli antic, juntament amb altres propostes que hi ha en marxa com l'ampliació del museu d'història en un edifici annex que també serveixi de sala polivalent i alberg.

I és que aquesta oficina servirà per atendre les necessitats de propietaris i demandants de tot el municipi, però sempre tenint en compte que la majoria de pisos buits o amb necessitats d'alguna rehabilitació són al nucli antic, i si ara es donen ajuts per reformar-los i es poden ocupar, això pot ajudar a revitalitzar la zona.

L'Ajuntament parteix d'un estudi recent de la Diputació de Barcelona que comptabilitza fins a 378 pisos buits al poble (que cor-respon al 17 % del parc total d'habitatges) i ,tot i que no distingeix entre zones, la majoria es concentren al nucli antic.