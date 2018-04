Montserrat 'recuperarà' l'aeri més vertical

L'aeri de Sant Jeroni, el que durant el més de mig segle que va estar en funcionament va esdevenir el funicular amb una trajectòria més vertical d'Europa, tornarà a Montserrat, tot i que lluny del cim més alt del massís i d'una manera simbòlica. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, l'última empresa que en va ser propietària, ha rescatat del dipòsit del Clot del Moro de Castellar de n'Hug (Berguedà) una de les dues cabines que es van arribar a salvar i l'ha traslladat a uns tallers especialitzats perquè en facin la restauració i li tornin l'esplendor d'aquella cistella platejada.

Segons han informat fonts de Ferrocarrils, la intenció final és que aquesta cabina es traslladi posteriorment a Monistrol perquè quedi exposada de manera permanent com a record a la plaça de l'estació del cremallera, on des de fa gairebé dos anys hi ha també la màquina número 2 de l'antic tren dentat, i el que es coneixia com el vagó de la reina.

Durant els 56 anys que va estar en servei, el de Sant Jeroni va ser l'aeri més vertical d'Europa. Salvava un desnivell de 535 metres en un recorregut de 680 metres entre l'estació inferior, situada al peu de la carretera de Can Maçana, a pocs metres del monestir romànic de Santa Cecília, i l'estació superior, al capdamunt de la paret vertical de Sant Jeroni. El seu promotor va ser l'enginyer Ramon Soler i Vilabella, i es va posar en funcionament el 30 de juliol del 1930, després de més de cinc anys d'obres.

Mentre va funcionar, l'aeri de Sant Jeroni constituïa un excel-lent mitjà de transport per arribar amb el mínim esforç a l'interior de la muntanya, amb l'al·licient afegit que era també la zona més alta del massís. Amb un trajecte de deu minuts a peu, perfectament practicable fins i tot per a aquells que no estan acostumats a caminar per la mutanya, es podia anar fins al mirador de Sant Jeroni i contemplar, des dels seus 1.224 metres d'altura sobre el nivell del mar, mig Catalunya, des del Mediterrani fins als Pirineus.

L'any 1983 l'aeri de Sant Jeroni va ser adquirit per la Generalitat de Catalunya. Es va encarregar un projecte de viabilitat i de modernització que incloïa una interessant modificació del trajecte, el qual preveia fer-lo arrencar des de la colònia Puig i constuir així una estació a la carretera de Monistrol a Montserrat.

El que va passar finalment va ser tot el contrari: a la pràctica es va clausurar el servei adduint motius de seguretat i fins al 1986 només va ser utilitzat per portar materials pesants per a les instal.lacions de telecomunicacions que hi havia repartides per tota la zona de Sant Jeroni, l'estació superior, el vell restaurant ja fora d'ús i la mateixa miranda.

L'any 1988 se'n van desmuntar els cables i es van baixar les cabines a l'estació inferior. El 21 de març del 1994 la comissió executiva del Patronat de la Muntanya de Montserrat va adoptar l'acord de fer enderrocar les estacions superior i inferior i eliminar els darrers vestigis del que havia estat un transport genuí per a Montserrat.

Quan es va fer l'enderroc, les dues cabines es van deixar damunt l'espai que havia ocupat la inferior. L'aiguat del juny del 2000 se'n van endur una torrent avall, i la va deixar pràcticament desintegrada. L'altra es va traslladar llavors al dipòsit d'antics vehicles de transport que hi ha al Clot del Moro, d'on ara s'ha tret per ser restaurada i retornada al massís.