La Fira de Primavera de Navàs vol fer un salt cap a l'economia social i responsable

Navàs gaudeix de la Fira de Primavera any rere any des d'en fa 86. Aquest cop, però, el certamen multisectorial s'ha volgut «reinventar per millorar» i ho ha fet donant veu a l'economia social i responsable, amb un nou espai destinat a emprenedors i cooperatives. L'escenari carpa, muntat en un extrem del passeig Ramon Vall, ha comptat amb una desena d'estands, tots ells novetats d'enguany, que han servit perquè els assistents a la fira poguessin conèixer de primera mà quins són els avantatges de fer el que s'anomena «consum crític».

Avui al migdia eren moltes les persones que aprofitaven el bon temps per voltar per la fira –després de tot un dissabte de pluja– i que es deixaven informar sobre un reguitzell de projectes que la majoria desconeixia. En concret, la carpa, d'uns 500 metres quadrats contenia deu mostradors, que es repartien entre empreses locals, editorials, plataformes d'economia social i altres de gastronòmiques, que han variat entre els dos dies, donant veu així a diverses iniciatives del territori.

El regidor de Promoció Econòmica de Navàs, Joan Fernàndez, ha explicat a aquest diari que el nou espai és una mostra de «cap a on vol anar la fira», en aquesta línia d'obrir horitzons cap a l'economia responsable. Fernàndez ha estat l'encarregat de presentar un dels actes que han tingut lloc avui al matí a l'escenari carpa, la presentació del conte infantil Etiquetes, escrit per la navassenca Carla Galiot i il·lustrat per Marina Juanet, que relata com uns infants lluiten per desprendre's de les etiquetes que els han posat els adults.

A la mateixa hora però una mica més avall, a l'escenari principal de la fira, ubicat al mateix passeig, tenia lloc la presentació del segell Terra de Profit, que oferia a qui s'hi acostava una degustació de tapes gratuïta amb alguns dels productes del segell.



Quatre nous productors

Laura Escalé, una de les sòcies de Frescoop (la cooperativa impulsora de MengemBages), ha explicat als visitants quins són els nous productes que ofereix Terra de Profit. I els animava a degustar-los, per tal que l'explicació que els donava sobre «els beneficis del consum conscient i el producte de proximitat» no quedessin només en això, en paraules, sinó que poguessin també gaudir del seu sabor. Hi havia una torrada amb mel de Cal Meler, produïda a Castellfollit del Boix; nachos per sucar al quètxup de l'empresa d'inserció solsonina Riuverd; llonganissa de porc ecològic dels també solsonins Dpagès –Premi al millor producte Ecoviure 2017–; i ceba confitada de l'Hort del Puig, de Castellbell i el Vilar.

L'objectiu d'actes com aquest, que s'han repetit al llarg del cap de setmana, era conscienciar del «poder que pot tenir el consum com a eina de transformació social», explica Jordi Morillas, responsable de Desenvolupament de Més Opcions. «Donem alternatives als insatisfets amb les companyies de l'oligopoli», afegia des de l'estand de la cooperativa.