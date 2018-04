La nova carpa centra l'atenció en la jornada inaugural de la Fira de Primavera de Navàs

La Fira de Primavera de Navàs posarà aquest diumenge al descobert tots els seus ressorts i mostrarà tot el seu potencial, després que ahir pitgés l'accelerador d'un programa d'actes farcit de reclams. El més destacat és la carpa de gairebé 1.000 metres quadrats, a l'interior de la qual s'ha bastit una estructura de palets de fusta que acull els estands comercials i organismes públics i privats. La carpa va ser una de les novetats més celebrades en la primera jornada del certamen.

La fira multisectorial s'escampa enguany pel passeig de Ramon Vall, amb productes ordenats per sectors, i sense oblidar el parc d'atraccions, ubicat a la zona sud, al costat de la plaça Gaudí. En total, la fira reuneix cent vint estands, en què hi ha representades tant entitats com l'artesania i empreses de sectors tan diversos com l'alimentació, la roba, els complements, la bijuteria, l'automoció i la maquinària agrícola, entre d'altres. Enguany, la fira posa molt èmfasi en l'emprenedoria i el cooperativisme, ja que se celebra la segona mostra d'emprenedoria, economia social i solidària i cooperativisme. La primera es va celebrar el mes d'octubre passat en el marc de la Fira de Tardor del municipi.

Dels actes paral·lels que destaquen en el programa previst per a avui hi ha la presentació del segell Terra de Profit; la del llibre Etiquetes, de Carla Galiot i Marina Juanet; un tast de vins amb Laura Masramon; un concert amb Eduard Freixa i Martí Riera; l'actuació castellera amb les colles de Berga i Santpedor; i la xerrada sobre consum ètic a càrrec de Jo Jet i Maria Ribot, que també faran un concert, a les 7 de la tarda, a dins la carpa del Passeig.

De la jornada d'ahir, dissabte, van destacar els espectacles infantils, la Trobada de Gegants, les exhibicions de balls i de taitxí, un recital poètic a tres veus amb Tomàs Àrias, Laia Martínez i Joan Vigó, un tast de vins de la DO del Pla de Bages amb el sommelier Josep Pelegrín, espectacle de llums amb Instròniks i la representació de l'obra El Pare, a càrrec del Grup Escènic Navàs.