El riu Llobregat baixa molt ple per les darreres pluges

Les pluges dels darrers dies han fet augmentar el nivell dels embassaments arreu del país i han provocat en molts casos risc de desbordament. És per això que en alguns moments s'han obert comportes per fer baixar el nivell d'aigua dels pantans, cosa que ha comportat un creixement important del cabal dels rius, com ha passat al Llobregat.

Diversos veïns dels municipis bagencs per on passa el Llobregat han alertat Regió7 de l'estat del riu, que baixava molt ple des de primera hora d'aquest diumenge, com es pot veure a les imatges enregistrades per una veïna de Sallent. L'embassament de la Baells, que pertany al riu Llobregat, està aquest diumenge al 98,25% de la seva capacitat màxima, segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Curiosament fa just un any el pantà es trobava en la mateixa situació i el percentatge llavors era exactament el mateix, del 98,25%.

Dels 109,43 hm3 que caben a la Baells, actualment n'hi ha 107,52, segons les mateixes dades. De fet, aquest dimecres el pantà es trobava al 90,5% de la seva capacitat, amb 99 hm3 d'aigua, motiu pel qual es van obrir les comportes i es va alliberar aigua. L'ACA va advertir el mateix dimecres de la possibilitat d'augment sobtat del cabal dels rius al seu pas pels municipis del Bages, el Berguedà, Osona, el Ripollès i la Garrotxa, i va demanar precaució a l'entorn de rius i lleres. Precisament aquest diumenge els Bombers continuen buscant un home, de 51 anys i veí de Gironella, que hauria caigut al riu Llobregat al seu pas pel municipi.

Pel que fa a la resta d'embassaments de la Catalunya Central, també el de Sant Ponç (Clariana de Cardener, Solsonès) està molt ple, al 99,10% de la seva capacitat (amb 24,16 hm3), i la Llosa del Cavall (Navès, Solsonès) està al 63,86%. Tots dos embassaments pertanyen al riu Cardener. A l'Alt Urgell, el pantà d'Oliana, abastit pel riu Segre, està aquest diumenge al 66,66% de la seva capacitat.