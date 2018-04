Navarcles es refà del mal temps i tanca amb bon ambient la 16a Fira de l'Abat

Aprendre a fer la bugada a la manera antiga, a fer matalassos, fins i tot a fer un paller. Són algunes de les activitats que han passat a la història i que ahir van poder veure en viu i en directe les persones que van passejar per la Fira de l'Abat-Monacàlia de Navarcles. Res a veure amb el dia anterior, en què la pluja va fer la guitza a paradistes i espectacles. Ahir, els navarclins van fer les paus. Com a apunt, l'any passat, la fira de dissabte també va quedar tocada pel mal temps. Va arrencar bé, però es va haver d'interrompre per culpa d'una calamarsada.

Si bé algun paradista comentava que es veia menys gent que en anteriors edicions, un símptoma infal·lible que hi havia gent va ser l'ocupació de les zones d'aparcament, ja que es van omplir totes.

Gent del poble voltant i també gent dels voltants. Les actuacions darrere l'ajuntament i a la plaça de l'Església, on el campanar va lluir una llaçada de color groc per recordar els presos polítics, són l'eix vertebrador de la Monacàlia, que viatja als temps quan l'abat del monestir de Sant Benet de Bages era el senyor feudal del municipi bagenc, situació que va durar fins a principi del segle XIX. Les teatralitzacions recorden aquests fets. Com que la Comissió de la Monacàlia vol que cada any els papers de Sal·la i Ricardis en el casament que se celebra a la fira l'assumeixin diferents protagonistes perquè altres navarclins els interpretin, enguany s'ha escollit la persona que haurà d'interpretar Ricardis en la Monacàlia del 2019. El veredicte es va fer públic en la darrera escena d'ahir a la tarda.

Pujar al campanar del poble, a una tirolina i a un pont tibetà, visitar un corral, veure com funciona una màquina de batre i, sobretot, gaudir de les recreacions històriques, amb la participació de l'Escola de Música, són alguns dels ingredients de la Monacàlia, que ha arribat a la setzena edició i que té en els voluntaris, com ara les persones del poble que es disfressen durant els dies de fira per potenciar l'ambientació d'època, un dels seus grans punts forts.