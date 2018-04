Sant Joan recordarà el primer correfoc per celebrar els 30 anys de la Festa Major Infantil

La Festa Major de Sant Joan City fa 30 anys i per celebrar-ho vol repetir el primer correfoc, que va tenir lloc l'any 1989 i que va ser el germen de la celebració. Per fer-ho possible, l'entitat organitzadora, El Sidral, convida a participar-hi activament els nens i nenes (avui adults) que fa tres dècades van ser els protagonistes d'aquell primer acte i els que hi han participat al llarg d'aquests anys com a draguets, dimonis, bruixes i bruixots. El correfoc es farà el dissabte 26 de maig al vespre.

Miquel Riera, d'El Sidral, explica que la idea és «fer una rèplica d'aquell correfoc que vam fer fa 30 anys i que la facin les mateixes persones que hi van participar en el seu moment». Per aquest motiu, l'entitat fa una crida a les persones que van participar-hi i als que ho van fer fa 20 o 25 anys perquè s'apuntin a repetir l'experiència, que es farà uns dies abans de la celebració, «perquè no volem tocar l'essència de la festa».

Ara, El Sidral està buscant les persones que vulguin participar al correfoc fent de draguets, dimonis, bruixes i bruixots, personatges que ja hi eren fa 30 anys i que encara es manten. Això comportarà que, per primera vegada, el correfoc infantil permetrà als adults entrar al País el Foc, on fins ara sempre han tingut prohibit l'accés. D'aquesta manera, «aquells nens i nenes que hi van participar com a públic ara ho podran tornar a fer, probablement acompanyats dels seus fills, que són els que ara estan gaudint de la festa i així li donem una continuïtat», apunta Riera.

Amb tot, El Sidral vol recuperar aquell primer correfoc amb el capgròs del Kiku inaugurant els carrers, el drac Llepaculs o el Castellet i fent el mateix recorregut que es va fer ara fa tres dècades. Tots els interessats a participar a l'acte s'hi poden apuntar enviant un correu electrònic a elsidralfmi@gmail.com.

D'altra banda, per celebrar els 30 anys també es prepara per al 3 de juny una gran acció de carrer amb la participació de les entitats i els veïns del municipi. La Festa Major Infantil d'enguany, que tindrà lloc els dies 15, 16 i 17 de juny es dedicarà als drets dels infants i també incorporarà novetats.