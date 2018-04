Santpedor dóna llum verd al col·lector d'aigües residuals del Mirador de Montserrat

L'Ajuntament de Santpedor ha aprovat el projecte definitiu per construir el col·lector del Mirador de Montserrat. Així, ha fet el darrer tràmit per poder licitar les obres necessàries per connectar el futur sanejament de la urbanització a la xarxa de clavegueram existent al nucli urbà del municipi. Ara, el projecte, que té un pressupost total de prop de 200.000 euros, s'ha de licitar i la voluntat és que les obres s'executin abans de l'estiu.

Amb aquesta aprovació s'obre la porta a la resolució definitiva d'una reivindicació que arrenca fa tres anys, quan es va aprovar un projecte per fer el clavegueram a la urbanització però sense haver resolt abans què es faria de les aigües residuals recollides. Ara, un projecte s'encavalcarà amb l'altre.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central ja havia aprovat definitivament el projecte, però el ple de l'Ajuntament també va fer aquest tràmit perquè la connexió entre la urbanització i el nucli urbà implica servituds de pas i expropiacions que requerien l'aprovació específica del ple per tirar endavant.

En concret, es faran un quilòmetres i mig de rases per on han de passar les canonades de polietilè que connectaran el clavegueram del Mirador amb el del nucli urbà. I d'aquí cap a la depuradora de Sant Fruitós de Bages, Navarcles i Santpedor. L'Ajuntament es fa càrrec del projecte en la seva totalitat, tant en la redacció com en el cost de les obres.



Una reivindicació històrica



En paral·lel, es treballa per empènyer la xarxa de clavegueram, una reivindicació històrica dels veïns. El projecte es va aprovar el 2015 però no es va desenvolupar perquè no s'havia resolt la connexió que formava part del Pla de sanejament que al 2002 havia fet l'ACA per resoldre connexions entre nuclis urbans i les depuradores i que mai es va desenvolupar. L'ACA no va executar les obres del projecte i ha calgut actualitzar-lo d'acord amb les necessitats actuals.

L'impuls definitiu el va donar l'Ajuntament fa un any i mig quan va encarregar a Aigües de Manresa redactar el projecte que també permet desencallar la via per construir el clavegueram, tot i que els més de dos milions i mig que costa l'obra l'assumeixen els veïns i el consistori, la part que li toca com a veí d'alguns terrenys al Mirador. El projecte del col·lector es va aprovar amb 11 vots a favor i 1 abstenció de Progrés Municipal.