L'alcalde de Sant Vicenç no optarà a la reelecció a les municipals de l'any vinent

L'alcalde de Sant Vicenç de Castellet, Joan Torres, no optarà a la reelecció a les municipals de l'any vinent, un cop s'hagi esgotat aquesta legislatura. Carme Jiménez Fernández, regidora de l'equip de govern, ha estat escollida com a cap de llista pel Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) per agafar el relleu de l'actual alcalde.

D'aquesta manera, Joan Torres, que és alcalde de Sant Vicenç des del 2011, deixarà el càrrec després de culminar dues legislatures, la primera amb una aliança amb el PSC i l'actual, on governa amb majoria absoluta, amb 8 regidors dels 13 que componen el ple municipal. Abans ja havia estat regidor durant quatre anys.

«M'ho he pensat molt i en certa manera em sap greu plegar perquè ha estat una experiència fantàstica, però crec que la meva trajectòria com a alcalde ja s'ha esgotat», explicava ahir Torres. Apuntava també que és «una decisió presa amb el cor i la ment en sintonia» i es mostra «convençut que era el que tocava fer ara» la qual cosa li permet «fer un relleu d'una manera sana i plàcida, tenint en compte que hi ha una persona que pot donar continuïtat al que jo he fet com a alcalde durant una o dues legislatures més».

La nova candidata, Carme Jiménez, és actualment tercera tinent d'alcalde i regidora de comunicació i imatge, recursos humans i organització i serveis municipals i ha compartit govern amb Torres en les dues legislatures que ha estat alcalde. En aquest sentit, considera que Jiménez «és una persona preparada que té totes les competències» per continuar el projecte de l'actual equip de govern ja que «ha participat de tota la gestió a dins de l'Ajuntament i pot seguir la mateixa línia de lideratge».

El nou camp de futbol, que és el projecte estrella d'aquest mandat, i donar prioritat a la seguretat, les millores a la via pública i els serveis socials són els principals reptes que té el govern, segons Torres, en aquest tram final de la legislatura. D'aquí a un any, plegarà «molt content» d'haver ocupat el càrrec d'alcalde que «per a mi és una cosa totalment vocacional» i, tot i que no s'ha plantejat el seu futur polític, es posa «a la disposició del partit per al que necessiti».

La nova candidata, Carme Jiménez, va ser escollida a través d'un procés obert de primàries de l'agrupació local de Sant Vicenç i va ser validada pel partit amb un 100% de vots favorables dels associats i les associades.