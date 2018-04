PDeCAT i ERC fan llista unitària pel final de mandat a Sant Mateu de Bages

Sant Mateu de Bages tindrà un ajuntament sense oposició fins a final de legislatura. Els regidors de CiU (ara PDeCAT) que fins ara governaven en solitari han accedit a fer un pacte per tenir un govern d'unitat amb els que fins ara havien estat a l'oposició, el grup APM-AM, independents sota l'empara d'ERC. CiU tenia 4 dels 7 regidors i, per tant, per una qüestió numèrica no tenia la necessitat d'incorporar cal altre grup al govern, però, en canvi, el fet de tractar-se d'un dels municipis més grans de Catalunya pel que fa a superfície i el fet de tenir 5 nuclis diferents feia que 4 regidors tinguessin moltes responsabilitats de govern.

Sant Mateu de Bages ha viscut un mandat anòmal des de l'inici. Un any després de la constitució de l'actual mandat va morir el que havia estat elegit alcalde, Pere Ribera, de manera inesperada. La seva absència va provocar un moviment de responsabilitats en els govern, però en aquell moment, segons explicava ahir el mateix alcalde, Joan Ullé, es va considerar que no era prudent fer un pacte d'unitat i es va mantenir la situació que ja havia deixat Ribera.

En els dotze mesos posteriors a la mort de Ribera, la situació ha canviat a Sant Mateu de Bages, segons explica Ullé. Bàsicament per dues raons: per una banda perquè s'han suavitzat les relacions entre govern i opisició, o entre CiU i els republicans, que eren tibants arran del procés de la campanya electoral i de les primeres topades en la gestió de govern. Però, per altra banda, el procés independentista iniciat a Catalunya ha fet entrar molt més en relació les dues formacions i, segons l'alcalde Joan Ullé, la situació ha permès veure que la col·laboració era possible.

Ullé admet que des del grups d'UPM-AM els havien plantejat en més d'una ocasió la possibilitat de treballar plegats, però que no ha estat fins ara que al seu grup li ha semblat adequat iniciar aquest camí plegats, sobretot després de comprovar en altres àmbits fora de l'Ajuntament que podien treballar plegats.

Ullé ha fet una remodelació que té com a formulació bàsica que la responsabilitat primera del govern de Sant Mateu es manté en mans de CiU i que a partir d'aquí es distribueixen responsabilitats en sistema cremallera, un lloc per a cada formació. Les responsabilitats s'han distribuït i el territori està mes ben cobert, segons ha explicat Ullé.