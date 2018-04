El Bages té vivint a l'estranger gairebé el doble de població que en començar la crisi

La xifra d´habitants de les nostres comarques que han marxat a l´estranger no ha parat de créixer en la darrera dècada, fins al punt que en la majoria de territoris s´ha duplicat o més que duplicat en el decurs d´una dècada. De l´àrea d´influència de Regió7, el Bages és la demarcació que, en xifres absolutes, té actualment més gent vivint fora del país. Un total de 5.171 bagencs resideixen a l´estranger, el que ha suposat un creixement del 7,2% en tan sols un any. I si s´agafa com a referència la dada de fa deu anys (el 2008) aquest increment és del 81%, ja que en aquell moment (ja en plena crisi) la xifra era de 2.849 persones.

Són dades que ahir va fer públiques l´Institut d´Estadística de Catalunya (Idescat), validades l´1 de gener d´enguany. És el primer cop al llarg d´aquest període que el Bages supera la barrera dels 5.000 habitants a l´estranger, dada que no ha parat de créixer durant aquesta dècada de referència. Una altra dada rellevant és que gairebé la meitat d´aquests 5.171 bagencs que viuen fora són nascuts a Catalunya (el 44,8%), mentre que el 38,3% van néixer al país on ara viuen. França és la principal destinació dels bagencs que han marxat fora del país.

La comarca que en deu anys, en termes relatius, ha registrat un creixement més gran de persones que han marxat a residir a l´estranger és el Solsonès. En aquest cas s´ha gairebé triplicat, ja que ara supera el mig miler i el 2008 n´eren 172. França és també el primer país de residència dels solsonins que marxen fora.

El Berguedà té ara 1.049 persones vivint fora del país, xifra que just duplica la de deu anys enrere. Presenta unes dades molt similars a les del Bages pel que fa a orígens. El 47% són nascuts a Catalunya, mentre que el 38% ho són del país on s´han traslladat.

A l´Anoia, el creixement de la població resident a l´estranger ha estat del 7,6% en un any, i del 152% en el salt d´una dècada. El 2008 tot just se superava el miler de persones, i actualment la xifra ja s´apropa als 3.000.

El Moianès (que no té referències de fa una dècada) té dues particularitats. La primera, que és l´única de les nostres comarques que no té França com a primer país de residència. En aquest cas és Argentina. La segona és que és l´única de les nostres comarques on el percentatge més elevat és clarament el de persones nascudes al país on ara viuen (52,3%), que supera el de nascuts a Catalunya (33,7%). Aquests percentatces són sobre un total de 323 moianesos que actualment viuen a l´estranger.

El nombre de catalans que ara resideixen fora del país és de 302.525, xifra que suposa una variació interanual del 6,4%, segons dades de l'Idescat fetes públiques ahir dijous. El nombre d'inscrits ha augmentat a totes les comarques i a l'Aran, a excepció de l'Alta Ribagorça i la Terra Alta, on s'ha mantingut estable, i a les Garrigues, amb una lleugera disminució (-0,4%).

Els creixements més grans s´observen a Osona (12,9%), la Garrotxa (12,0%), el Pla de l´Estany (11,2%), la Selva (11,0%), el Gironès (10,4%) i el Vallès Oriental (10,2%). La majoria de catalans que viuen a l'estranger es distribueixen a parts pràcticament iguals entre el continent americà i l'europeu (47,9% i 47,4%, respectivament).

Per continents, l'estoc de residents a l'estranger ha crescut el 8,7% al continent europeu, el 3,8% al continent americà; el 9,2% al continent asiàtic, el 14,2% a l'africà i el 10,9% a Oceania. El principal destí que els catalans escullen per anar a viure i treballar a fora és França.