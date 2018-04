Sant Salvador tria els projectes per al pressupost participatiu

Sant Salvador de Guardiola ja té sobre la taula les quatre propostes que es podran votar en els pressupostos participatius d'enguany, en una consulta ciutadana que tindrà lloc el cap de setmana del 5 i 6 de maig. En concret, els projectes finalistes són l'arranjmanet de la vorera des del Carrer Barcelona fins el bikepark i instal.lar-hi una font; la construcció d'una pista de pàdel a la zona esportiva; millorar i condicionar les fonts de Dalt i del Calvet i els seus entorns; o climatitzar les aules de l'Escola Montserrat.

Aquests quatre projectes han sorgit d'una primera fase de propostes presentades per entitats i ciutadans, de les que n'ha fet la tria definitiva es podrà triar el Consell de la Vila.

Com ja es va fer l'any passat, les urnes de votació sortiran al carrer per fomentar la participació de tots els veïns. El dissabte 5 de maig estaran al nucli antic, i el diumenge 6 a la plaça del Pi del Calvet. El total de què disposa l'Ajuntament per portar a terme el projecte guanyador és de 20.000 euros.

Totes les persones que vulguin votar i el cap de setmana escollit no els sigui possible podran fer-ho a l'Ajuntament en hores d'atenció al públic fins el dia 25 de maig al migdia. L'urna estarà disponible a l'Ajuntament. Per votar s'ha de ser major de 16 anys i es demanarà el DNI o el carnet de conduir.

Un cop finalitzades les votacions, l'Ajuntament farà el recompte oficial i anunciarà la proposta guanyadora en un acte obert al públic la setmana següent.

Aquest any des del consistori s'ha fet un esforç extra per apropar els pressupostos participatius als veïns a través de jornades d'informació i facilitant l'entrega de propostes a través de correu electrònic. També s'ha creat l'etiqueta #tenim20000euros per difondre i debatre a les xarxes socials.