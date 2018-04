«Els catalans empatitzem amb Múrcia»

arxiu particular

Marissi Valverde, tercera per l´esquerra, durant l´estada a Múrcia arxiu particular

Marissi Valverde és una de les catalanes que s'ha desplaçat a Múrcia per donar suport als manifestants que reivindiquen el soterrament de les vies per on passarà l'AVE. Les obres per a l'arribada de l'alta velocitat inclouen la instal·lació d'uns plafons d'insonorització que els ciutadans han anomenat mur, «ja que alguns consideren que partirà la ciutat en dos», explica Valverde. En algunes de les mobilitzacions, els mobilitzats van rebre el suport de persones d'arreu de l'Estat.

«L'objectiu va ser donar suport als manifestants», sosté la surienca Marissa Valverde. Tot i així, explica que alguns diaris murcians van dir que els catalans volien aprofitar-se del conflicte «per fer ressò de la lluita independentista». «Però durant la concentració no es va veure cap estelada», assegura la surienca. També comenta que davant l'advertència d'alguns diaris de Múrcia, diversos balcons van col·locar la bandera espanyola. Però els manifestants «de seguida es van adonar que veníem a ajudar-los i ens van acollir a casa seva», explica. «Vaig connectar molt ràpidament amb ells perquè la repressió que patim és la mateixa», assegura Valverde.

Sosté que empatitzar amb la seva lluita va ser senzill, «ja que hi havia músics que agafaven la lletra de cançons conegudes i en feien un manifest pel soterrament de les vies». Un exemple és la cançó The Wall, de Pink Floyd, que començava així: «Ens tanquen al barri, no ens deixen circular, aquesta obra és un desastre i la pararem».

De fet, les reivindicacions que transmetia la música vénen de lluny. «Les vies divideixen la ciutat i això ha creat un sector nord més cèntric i amb més serveis i un sector sud més empobrit», sosté la surienca. Per aquest motiu, els manifestants de l'àrea sud demanen el soterrament de les vies per cohesionar la ciutat. Però Marissi explica que una veïna va dir-li: «L'únic que ha fet el govern davant la nostra reivindicació es fer-nos promeses durant anys que no s'han complert».

No obstant això, davant dels més de dos-cents dies consecutius de concentracions, el govern de Múrcia diu que soterrarà les vies a partir del 2020. Però abans farà arribar l'AVE. «Els manifestants no veuen clar que després de fer arribar l'alta velocitat tornin a fer obres per soterrar les vies», diu Valverde. De fet, ella considera que el Govern té interès a fer arribar l'AVE abans de les eleccions autonòmiques i municipals de Múrcia, que se celebraran l'any vinent.

De moment, els veïns observen com es va construint un mur que farà nou quilòmetres de llargada i cinc metres d'alçada. Valverde sosté que als petits comerços dels barris del sud els preocupa el mur, «ja que creuen que quedaran massa aïllats de la ciutat i hauran d'abaixar la persiana».

A més a més, la circulació de vehicles d'una banda a l'altra també es dificultarà ja que s'haurà d'anar fins a un extrem de la ciutat per poder creuar.

La surienca remarca que els manifestants continuen concentrant-se cada dia, «malgrat veure que el mur està gairebé enllestit».