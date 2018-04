Un col·lectiu arrenca símbols independentistes d'Artés

Els veïns d´Artés s'han despertat avui amb pancartes independentistes trencades i llaços grocs retirats de l´espai públic. Durant la matinada de dissabte, alguns membres del Grup de Defensa i Resistència del Bages (GDR) van arrencar diversos símbols del nacionalisme català i els van aplegar en una fotografia, publicada a Twitter.





@GDR_SPAIN

«Ells se senten orgullosos d´haver fet aquestes accions i per això ho pengen a la xarxa», comenta l´alcalde d´Artés, Ernest Clotet. Segons l´alcalde, s´ha de tenir en compte qualsevol tipus de llibertat d´expressió, «sempre hi quan s´emmarqui dins del respecte».«Fa mesos que mirem de solucionar aquest malestar», explica Clotet. De fet, fa dues setmanes, es va produir una agressió al poble contra membres de l´ANC que penjaven llaços grocs. «La destrossa de cartells d´ahir no es pot equiparar amb l´acció violenta de fa dues setmanes», remarca l´alcalde Clotet. Però considera que els partits constitucionalistes haurien de criticar l´actuació de la mateixa forma que ho fan els independentistes.