Pesarrodona rep l'escalf de Castellgalí abans de declarar demà al jutjat de Manresa

Més de 150 persones es van concentrar ahir a Castellgalí, on la plaça davant el CEIP Sant Miquel es va omplir de nassos vermells com a mostra de suport pel pallasso i regidor de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.



L'acte, organitzat pel CDR de Castellgalí, va conmpar amb les actuacions com «Els contes de la Carla, la companyia de pallassos «Filigranes» i la intervenció del mateix Jordi Pesarrodona.



Aquesta acció simbòlica del CDR arriba a les portes de la declaració per la qual Pesarrodona està citat demà a les 12:30 al jutjat de Manresa, investigat per desobediència, incitació a l'odi i resistència greu a l'autoritat. Com a forma de protesta, els CDR d'arreu de Catalunya han fet una crida a posar-se nassos vermells davant les seus de fiscalies catalanes.





Ens posem el nas!



€ En suport al pallasso i regidor Jordi Pessarrodona

El 23/04~9h: omplim de nassos les fiscalies de Catalunya! €



L'odi no és la nostra força. La solidaritat si!



Informa-te'n al teu cdr#CDRenXarxa#pelsnostresnassos#NoodiemConstruïm #PrimaveraCatalana pic.twitter.com/JK9AG8CVB0 „ #MésViusQueMai (@CDRCatOficial) 22 d'abril de 2018