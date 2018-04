Sallent fa un tribut a la sardana on hi havia hagut un monòlit de la guerra del 36

El parc de Sallent acull des d'aquest diumenge un record més per a la cultura i el país: un monument a la sardana. A l'inici del passeig n'hi ha un dedicat als gegants, al capdavall, un altre de l'Onze de Setembre i, ara, al centre, aquest per recordar la dansa nacional. Quatre figures de balladors, dues masculines i dues femenines, pràticament de tamany natural, alçades, i fent una mitja rotllana que es retalla sobre el cel de ponent, formen la part principal del cos del monument. Als seus peus, un escut de Sallent, obra d'Esteve Badia, i una placa per recordar el moment en què la població ha decidat aquest monument a la dansa del país.

La plaça central del parc, davant de l'escola Torres Amat, allà on fa anys hi havia el record a les persones que van morir a la guerra del 36 (inicialment només de la part nacional, després a tots els que hi van deixar la vida) ara hi ha un record a la dansa que en paraules de l'alcalde David Saldoni, "sempre marxa acompassadament" i permet "integrar tothom a la rotllana, encara que ballin la sardana amb diferents estils".

La Colla de Dansaires de Sallent, que en les dècades dels anys 50 i 60 van passar els millors anys participant amb èxit en diferents concursos, ha arribat fins al 2018 fent promoció de la dansa catalana, i han volgut deixar testimoniatge. Cèlia Gámez, presidenta del grup, va explicar ahir que feia temps que donaven voltes a la idea perquè "no volíem que Sallent no tingués un record a la dansa". Ara, coincidint amb els 65 anys de la creació del grup, finalment "s'ha fet realitat el vell somni".

Tot i que l'entitat commemora els seus 65 anys, la relació de Sallent amb la sardana ve de més lluny. Segons explicava la conductora de l'acte, Fina Borràs, els primers documents de relació de vila amb grups sardanistes data del 1906, un grup impulsat pel farmacèutic Lluís Civil Preciados. I dos anys després ja hi ha notícies de premis de la colla. La colla de Dansaires data del 1953 i un dels seus impulsors va ser Josep Palà. Aquesta colla va passar per moments més àlgids i altres de més complicats. L'any 1966 es va fundar una segona colla, i, avui, el que ha arribat ha estat els cursets per aprendre a ballar sardanes que han organitzat durant any (també una altra entitat com el FAES ha contribuït en la tasca de promoció de la dansa) i les trobades que fan cada any a redós de l'església de Cornet.

A part del monument, l'Ajuntament va rebre dels dansaires, una reproducció del monument, que tamé ha fet Esteve Badia. Ahir, Saldoni, que va estar acompanyat de l'alcalde de Castellnou i fill de Sallent, Domènec Òriit, i la senadora sallentina Mireia Cortès, va veure en el passeig de la Biblioteca aquesta mostra del compromís de Sallent amb la cultura i amb el país. Al passeig hi ha tres escoles, una d'elles, la més antiga, l'escola Torres Amat, la que va néixer com a "escola republicana". Està situat en un extrem de la població, però, en canvi, és un centre i un punt de trobada dee molts sallentins i, ben aviat, durà el nom de Passeig de l'1 d'Octubre, en record permanent al referèndum que es va celebrar aquest dia a Catalunya. El groc, el del foulard de la conductora de l'acte, per exemple, o el de nombrosos llaços que lluïen les més de 300 persones que van presenciar la descoberta, va ser un senyal de solidaritat amb els empresonats i els exiliats, entre aquests la sallentina Anna Gabriel, per la repressió del procés. Saldoni en va fer un esment especial en el seu discurs, i va tenir paraules de record per al que va ser conseller d'Interior, Joaquim Forn, que el passat 11 de setembre participava en els actes de la Diada a Sallent.