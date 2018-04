Sant Salvador tindrà el camp de gespa la temporada vinent

El camp de futbol de gespa artificial de Sant Salvador de Guardiola estarà a punt per a la propera temporada. Segons l'Ajuntament, a final d'aquest mes d'abril s'acaba el termini perquè les empreses que ho desitgin puguin presentar les seves ofertes econòmiques i participar així en el concurs públic que s'ha convocat per a la remodelació de les instal·lacions.

La licitació preveu no només la col·locació de la gespa, sinó també la millora dels entorns del camp, una part de la urbanització, el sistema de reg, i la renovació de material com ara les porteries. L'import límit amb el qual es treballa és de 317.000 euros, i en paral·lel el consistori està lligant un acord de finançament amb la Diputació de Barcelona que ha de garantir la sostenibilitat econòmica del projecte.

Segons fonts municipals, si no hi ha contratemps, els terminis estan definits de manera que al proper mes de setembre es pugui iniciar la temporada 2018-19 amb l'obra acabada. L'Ajuntament ha destacat que en l'adjudicació es tindrà en compte especialment que la gespa utilitzada sigui d'última generació per tal de garantir al màxim la sostenibilitat ambiental ja que requereix poca aigua i un manteniment mínim.

En aquest sentit, també han concretat que les tasques de conservació aniran a càrrec del mateix personal de l'Ajuntament, de manera que els costos afegits es redueixen al màxim.

La temporada, doncs, començarà amb el nou camp de futbol i també es completarà amb la construcció de les graderies, l'edifici dels vestidors ja acabat i la gestió del bar, que s'adjudicarà també mitjançant l'obertura d'un concurs públic.

D'aquesta manera es completarà un dels projectes més destacats dels darrers anys, que el consistori de Sant Salvador s'ha plantejat com un equipament clau per donar vida a les nostres entitats esportives locals i «fidelitzar la canalla que fins ara marxava a jugar a equips d'altres municipis de l'entorn per manca d'instal·lacions adequades».