Navarcles posa en marxa un nou aparcament municipal

La zona esportiva de Navarcles, que concentra el Pavelló i el Camp de Futbol, ha estrenat un nou aparcament municipal, que té una capacitat de fins a 25 vehicles. El nou aparcament municipal se situa a les anomenades «casetes dels mestres», que històricament havia estat un recinte escolar però des de fa uns anys ha acollit la seu d'entitats com l'esbart, els geganters o la pesca. L'espai ja va entrar en funcionament per la Fira de la Monacàlia, el 13 i 14 d'abril.

L'avantatge de la zona és que centralitza l'activitat esportiva al centre del municipi. El problema, però, és que no disposava de prou places d'aparcament pels dies assenyalats, ja que es col·lapsa l'entorn. Davant d'aquest problema de mobilitat, el consistori va estudiar la possibilitat d'utilitzar com a aparcament l'espai de darrere el pavelló, que ara utilitzen les entitats del municipi i que s'accedeix pel carrer Pompeu Fabra i té una sortida directa a la plaça del Pavelló. Per fer-ho, s'han ensorrat els edificis que utilitzava l'Esbart, que s'ha traslladat a l'antic Katna, i els Amics dels Trens de Navarcles, que s'han mogut a l'antiga Escola de Música.