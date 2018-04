Les pluges obliguen a fer en dues fases el buidatge del fang del llac de Navarcles

Les inesperades pluges dels darrers mesos han torçat els plans de l'Ajuntament de Navarcles que, el mes de gener passat, va buidar el llac perquè s'assequessin els fangs acumulats amb l'objectiu de treure la terra i reomplir-lo al cap d'un parell de mesos. Com que els llots no s'han eixugat, el consistori ha optat per retirar-los en dues etapes: primer es treurà el fang i es deixarà assecar a l'exterior del llac i, posteriorment, se'n farà el trasllat a l'abocador. Si no hi ha cap imprevist, a mitjan mes de maig tornarà a ser ple d'aigua.

Tot i que el consistori va barallar la possibilitat de tornar a omplir el llac i postposar el buidatge del fang per més endavant, finalment ha optat per l'opció de tirar endavant la proposta però fer-ho en dues fases, la qual cosa li permetrà tenir l'embassament un altre cop ple com a màxim el 14 de maig, que és quan comencen les activitats de lleure. És previst que aquesta setmana es comenci a treure el llot, que es deixarà assecar en una esplanada a tocar de la presa del llac, coneguda com el pla de Cal Tàpies. En el termini d'un mes, l'Ajuntament preveu que es pugui per fer el trasllat de la terra ja seca cap a l'abocador de Manresa tal i com es preveia inicialment.

L'alcalde de Navarcles, Llorenç Ferrer, explicava ahir que «segurament no és una solució òptima però crec que podrem resoldre l'objectiu que buscàvem». El consistori navarclí va apostar per buidar el llac i deixar-lo reposar un parell de mesos perquè s'anés eixugant amb l'objectiu de ser més eficients a l'hora de fer el transport i no portar més fang que terra i, per tant, reduir els costos. «Ara els fangs estan bastant molls i si els traslladéssim portaríem molta aigua. Els treurem i els posarem a assecar i així podrem transportar terra i no aigua», apunta Ferrer.

La climatologia, però, no ha estat l'únic entrebanc amb el qual ha topat l'Ajuntament de Navarcles a l'hora de tirar endavant les tasques de neteja del llac, ja que l'empresa a qui s'havien adjudicat els treballs, finalment hi va renunciar. Ara, el consistori ha buscat d'urgència una altra empresa per fer la retirada del fang i té previst fer un nou concurs públic per encarregar el transport de la terra cap a l'abocador, on podrà ser utilitzada per a les seves necessitats.

El Llac de Navarcles és una presa del riu Calders i, amb el pas del temps, s'omple de terra i de sediments, de manera que al final hi ha poca aigua i molta terra, cosa que en dificulta les activitats de lleure i de pesca que s'hi realitzen. Aquesta no és la primera vegada que es buida, fa dotze anys ja s'hi va fer una actuació similar. En aquella ocasió, els treballs de neteja del fons del llac van permetre que l'espai fluvial recuperés prop d'un metre de fondària amb la retirada de llots.