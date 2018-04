Cuiners amb estrella faran demostracions en directe a la sisena Festa Alícia't

Món Sant Benet acollirà aquest cap de setmana la sisena edició d´Alícia´t, la festa de la gastronomia de les comarques de Barcelona, organitzada per la Fundació Catalunya La Pedrera i la Diputació de Barcelona. La principal novetat d´aquest any és l´aposta per les cuines amb estrella, de manera que cuiners amb estrella Michelin mostraran en directe algunes de les seves receptes més reconegudes. També per primer cop els visitants podran conèixer la dinàmica i les activitats de la Fundació Alícia a través d´una original visita.

La Festa Alíciat´t, que ens les darreres edicions ha acollit unes 6.000 persones, té per objectiu conscienciar o ajudar a millorar la salut a través de l´alimentació. La fira gira al voltant de dos grans eixos: un espai expositiu, que és un aparador dels atractius turístics i gastronòmics de les comarques de Barcelona, i un extens programa d´activitats amb més de 150 propostes pensades per a tots els públics.

La principal novetat d´aquesta edició, doncs, serà la participació de Nandu Jubany (Can Jubany), Jordi Llobet (L'Ó), Oriol Rovira (Els Casals) i de la cuina de l'Estany Clar, que faran demostracions en directe a l´Auditori de la Fundació Alícia. L´accés serà gratuït però les places són limitades. Una altra de les noves incorporacions a la festa, i que era una demanada dels visitants, és la possibilitat de conèixer de primera mà el funcionament de la Fundació Alícia. Es podrà fer a través d´una original visita que porta per nom «Alícia a través del mirall», un passeig guiat pel centre aprofitant l´arquitectura de l´edifici per explicar «allò que s´hi cou».

També hi haurà més de 50 tallers lúdics i demostratius amb una oferta de 3.000 places, la meitat de les quals ja estan plenes. Els assistents als tallers, que s´han d´inscriure prèviament, podran aprendre a repensar les croquetes, a cuinar les receptes de l´àvia al microones o a actualitzar les tradicionals hamburgueses. Entre els tallers participatius hi ha el «Compro i cuino» on els participants compren els aliments, els cuinen i els tasten en família.

Un any més, Alícia´t ofereix l´Aula els sabors, uns tastos guiats per a especialistes, que permeten descobrir els productes i projectes agroalimentaris més singulars de la demarcació. Hi haurà activitats relacionades amb les Vies Blaves, la DO Alella o el Camí Oliba i es podran degustar productes com el pa d´espelta del Moianès, la llonganissa de Vic o els vins dels Bages.

D´altra banda, es faran més de 50 activitats per als més petits amb tallers, jocs per a la mainada i dos espectacles d´animació: el concert «Xiula: donem-li la volta al món», dissabte a la tarda, i «La cuineta de l´Aureli», diumenge al migdia.

Visitar els horts de Sant Benet, el mercat de productes agroalimentaris procedents d´onze comarques de Barcelona i els dos escenaris del Prat i la Plaça amb demostracions de cuina en directe i la presentació de propostes de productes de proximitat són altres de les activitats que es podran fer dissabte i diumenge.

Durant la presentació de la sisena edició d´Alícia´t, que s´ha fet aquest dimecres al migdia a Món Sant Benet, el xef del restaurant L'Ó de Món Sant Benet, Jordi Llobet, ha donat a conèixer el «llibre dels petits furs», uns dolços que ha creat i que vinculen el món de la gastronomia i el monestir de Sant Benet.