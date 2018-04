L'advocat que va denunciar les obres de la mina de Súria admet que ho feia per a la competència

A final del 2012, el despatx d´advocats barceloní Terraqui va presentar una denúncia al jutjat d´instrucció número 2 de Manresa contra l´alcalde de Súria, Josep Maria Canudas (CiU), els regidors Joan Castellà (CiU), Miquel Caelles (AIS), Àngel López (ERC-AM)i Carme Besa (CiU), i els tècnics municipals Miquel Salmeron (secretari) i Jaume Espinal (arquitecte) per un presumpte delicte de prevaricació per la tramitació administrativa de les obres del nou accés a la mina de Cabanasses. Denúncia que el magistrat va arxivar un any més tard. Posteriorment, el mateix despatx, encapçalat per l´advocat Christian Morron, va tornar a denunciar davant la direcció general de Qualitat Ambiental de la Generalitat que Iberpotash no havia presentat la declaració d´impacte ambiental. En aquesta ocasió el cas va tirar endavant.

Tant Iberpotash com l´Ajuntament de Súria i també la Generalitat havien alertat diverses vegades que estaven convençuts que darrere les denúncies del despatx Terraqui hi havia una guerra comercial pel control del mercat saliner i que actuava en benefici de la competència, però mai no ho va admetre. Ara, però, ha transcendit que, efectivament, les seves denúncies van ser per iniciativa de la mà d´empreses salineres franceses i espanyoles.

Va ser en el marc del judici que es va celebrar el mes de març passat en relació amb aquesta pressumpta prevaricació de l´alcalde, un regidor i tres tècnics de l´Ajuntament de Súria per obres del pla Phoenix (arran d´una denúncia de la CUP).

L´advocat Christian Morron va participar en la segona sessió en qualitat de testimoni per les denúncies que el seu despatx havia presentat prèviament. En aquesta testificació, segons la gravació de la sessió del judici –a la qual ha tingut accés aquest diari– el fiscal demana a Morron el motiu d´aquelles denúncies.

Textualment, l´advocat respon que «arran del projecte Phoenix de l'empresa Iberpotash en els mesos de maig i juny del 2012 se'm trasllada per part d'interessos relacionats amb el sector saliner a Espanya i França l'encàrrec de valorar la situació jurídica i administrativa de l'activitat extractiva al Bages de l'empresa Iberpotash i sota aquesta premissa vam encarregar amb caràcter previ un informe tècnic sobre els efectes ambientals d'aquesta activitat i també els possibles efectes ambientals del desenvolupament d'aquest projecte Phoenix, que consisteix en el desenvolupament d'una rampa minera per extreure més mineral i la implantació d'una nova activitat de fabricació de sal vacuum, que és on entra en col·lisió l'interès d'aquest sector saliner. I en aquesta circumstància, coneixent la realitat juridicoadministrativa de l'activitat», el 2012 el seu despatx va presentar la primera de les denúncies.

El jutge que va arxivar la causa el 2013 va argumentar que ni amb les diligències practicades ni amb la documentació aportada «no ha quedat degudament justificada la perpetració de cap il·lícit penal per part dels imputats».