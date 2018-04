Més de 4.000 fotos antigues de Cardona i d'11.000 actes de plens es podran consultar des de casa

Un total de 4.020 fotografies sobre la història de Cardona des dels anys 50 fins ara, i 11.171 pàgines d´actes de plens municipals que es remunten al segle XV, es podran consultar a partir d´ara des de casa a través del cercador Arxius en línia del departament de Cultura. La iniciativa és fruit d´un treball de bolcatge i digitalització d´imatges amb què l´Arxiu Històric de Cardona està immers des de fa uns anys, i que s´anirà ampliant. Els detalls el funcionament del cercador es donaran a conèixer en una presentació pública aquest divendres, 27 d´abril, a 2/4 de 8 del vespre, al Casal Cívic.

Les fotografies corresponen a fons fotogràfics de l´Ajuntament de Cardona, que actualment consta de més de 6.000 imatges. Provenen de Fotografia Boixadera, fruit d´un conveni signat l´any passat que autoritza l´Arxiu Històric de Cardona a penjar la sèrie de reportatges institucionals fets per aquesta marca des del 1952. En les properes setmanes es tancarà un conveni amb Foto-Art per poder disposar, també del seu treball. Són fotografies que mostren un ampli repertori de la vida social i cultural, des d´actes institucionals de l´Ajuntament, fins a obres com la restauració del castell i l´evolució urbanística de la vila, a banda de fires i la Festa Major.

A banda d´aquestes fotos, la regidoria de Patrimoni també ha impulsat la digitalització de fons documentals a través del Pla Bruniquer del Departament de Cultura. En aquest sentit, l´any passat es van fer 26.034 captures d´actes de plens municipals, i enguany se´n preveuen fer 24.910 més. Un cop fets els actes de plens, es continuarà amb la documentació i manuscrits més rellevants del fons documental custodiat a l´Arxiu Històric. En total, seran pràcticament 60.000 pàgines, 11.171 de les quals ja estan disponibles a través del cercador Arxius en Línia. Finalment, i gràcies a un conveni amb la Fundció Family Search-Societat Genealògica de Utah, també es digitalitzaran documents com padrons o estudis genealògics.

Cinc anys de feina

Des del 2013, l´Arxiu Històric de Cardona té accessibilitat a la logística operativa del GIAC (Gestió Integral dels Arxius Catalans) i al portal de Cultura Arxius en Línia, que possibilita a l´usuari la cerca i consulta on-line de la documentació digitalitzada.

És en aquest context, que a partir del 2015 es va procedir a bolcar el catàleg-guia de l´arxiu municipal i les seves seccions, com també els de Mines de Cardona-UEE, de la Casa Santamaria, de Manuel Bertran i Oriola, o de la Fàbrica de la Costa. Enguany, també es treballarà amb el fons de la baronia d´Abella.

En aquesta línia, el regidor de Patrimoni, Joan Hernández, explica que l´Ajuntament «continuarà amb la tasca de signar convenis amb els propietaris dels fons que estan ingressats a l´Arxiu Històric per tal de poder disposar del dret de difusió i, així, poder bolcar les imatges perquè cada cop hi hagi més documents que puguin ser consultats des de casa».