Balsareny se serveix tots els ingredients de la tradició per celebrar Sant Marc

Si arribo a fer dos balls més, em sembla que hauria caigut rodona». Ho expressava una de les integrants dels Bastoners de Balsareny quan, ahir al migdia, s'afanyava a refugiar-se en un racó de la plaça de l'Ajuntament on tocava l'ombra després d'interpertar quatre peces. I és que ja ho havia dit l'alcalde, Isidre Viu, des de la balconada de la casa gran, en començar l'acte: «Ens podem felicitar perquè puguem celebrar a la diada de Sant Marc amb un dia tan radiant». Però per a una festa major tan matinera en el calendari com la de Balsareny, potser el temps es va passar fins i tot de frenada. Més estiuenca que primaveral.

Sota aquest bat de sol que queia damunt una plaça de l'Ajuntament molt concorreguda, sobretot allà on regnava l'ombra, Balsareny va posar de manifest que té la tradició molt ben arrelada. En el dia que posava el punt final a la festa major d'enguany, el municipi es va servir tots els ingredients que li són propis. Un dels punts culminants, el singular ball de la faixa. Una dansa, la durada de la qual depèn del que aguantin els balladors, que, en un moment determinat, han de fer el que es coneix com la figuereta. És a dir, quan un ballador de cada rotllana (ahir n'eren dues) fa la vertical suportant tot el pes del seu cos i l'equilibri sobre el cap, amb la seva faixa com a únic coixí. Així es mantenen mentre els dura la resistència, i els dos que ahir en van ser els encarregats hi van estar prop d'un minut. Temps durant el qual ni la música de la cobla ni els aplaudiments no s'aturen.

Els balls de bastons (també amb antics balladors), altres danses tradicionals i els de gegants es van combinar en aquesta matinal, diada oficial d'una festa major que s'havia obert amb la tradicional benedicció i repartiment del panet de Sant Marc.