L'Estat ignora la petició de zona d'emergència pel tornado de Cardona

L'àrea de Cardona que el passat mes de gener es va veure afectada pel pas d'un tornado de matinada ja ha quedat totalment neta de runa i descontaminada d'uralita, després d'un mes i mig de treballs de retirada del material que la força del vent va trencar i, en alguns casos, arrencar i escampar. En concret, l'operació de neteja ha permès retirar més de 28 tones de fibrociment, que era el material més delicat i que ha requerit la intervenció d'una empresa especialitzada, i 800 de runa provinents de teulades, mitgeres i baixants.

Els treballs s'han finançat amb una subvenció de 86.550 euros que l'Ajuntament de Cardona va rebre de la Diputació de Barcelona. L'ajut va ser atorgat per l'àrea de Territori i Sostenibilitat de l'ens provincial per raons mediambientals, de salut pública i d'urgència. En total, van ser 25 les instal.lacions que tenien fibrociment i que es van veure malmeses a Cardona. En conjunt, la valoració de danys es va calcular en 800.000 euros.

Pel que fa a la sol·licitud que es va tramitar per a la declaració de zona afectada greument per emergències de protecció civil, els Ajuntaments no han rebut encara cap resposta de la delegació del govern espanyol a Catalunya. I respecte els vuits ajuts individuals sol.licitats (7 de Cardona i un de Navès) continuen pendent de resolució del ministeri de l'Interior, segons han concretat fonts de l'Ajuntament cardoní.

El tornado que el 7 de gener passat va afectar els municipis de Cardona i Navès va fer un recorregut d'uns 9 quilòmetres, va assolir una amplada de fins a 500 metres en la part central de la seva trajectòria, i va tenir una velocitat màxima estimada superior als 180 quilòmetres hora.

Tal com va explicar Regió7, aquestes van ser les conclusions a què va arribar el Servei Meteorològic de Catalunya després d'analitzar els paràmetres meteorològics que van condicionar el fenomen i els desastres que va provocar, en aquest cas amb un estudi exhaustiu sobre el terreny.

L'informe va determinar que es tractava d'un tornado de la categoria EF2 segons l'escala de Fujita millorada (que va del 0 al 5), amb la qual cosa es va convertir en un dels més forts dels últims anys a Catalunya, i el primer que s'hi observava en un mes de gener des de l'any 1997.