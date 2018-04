Navarcles renova la il·luminació del nucli antic amb tecnologia LED

L'Ajuntament de Navarcles ha canviat l'enllumenat públic del nucli antic per tecnologia LED. La substitució de 70 punts de llum ha suposat una inversió total de gairebé 30.000 euros –entre la compra i la instal·lació dels fanals.

Aquesta mesura s'ha dut a terme per a estalviar i evitar problemes de contaminació lumínica a través d'un sistema d'il·luminació ja havia quedat obsolet.

Els nous fanals amb tecnologia LED permeten una regulació més eficient de la il·luminació i, alhora, concentren més la llum, ja que il·luminen directament el terra i no s'escampa pels laterals com en el cas de la lluminària ornamental. L'Ajuntament ha informat que estudia si posar algun fanal més o resituar-los perquè la il·luminació del carrer quedi més repartida.

Fonts del consistori asseguren que els canvis no han estat de forma massiva ja que, fins ara, el preu de compra no compensava l'estalvi. Per aquest motiu, segons les mateixes fonts, la campanya de substitució de l'enllumenat va començar el Nadal del 2016 i ha finalitzat el primer trimestre del 2018.