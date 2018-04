Sant Joan defensa que no es tanqui una línia de P3 a l'escola Joncadella

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada va aprovar, en el ple celebrat ahir al vespre, una moció conjunta de totes les formacions en què reclama al departament d'Ensenyament de la Generalitat que mantingui, el curs vinent, els actuals cinc grups de P3 que hi ha als centres escolars del municipi i no suprimeixi una línia d'aquest nivell a l'escola Joncadella com preveia inicialment.

Segons apunta la moció presentada per tots els grups municipals, a proposta de Compromís amb Sant Joan, el departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha previst suprimir un grup classe d'educació infantil de 3 anys, que deixaria el municipi amb quatre grups en aquest nivell per al proper curs. Això provocaria, apunten, «un increment important de la ràtio d'alumnes per aula, sense tenir en compte la matrícula viva durant el curs, que faria augmentar encara més el número d'alumnes per classe».

Actualment, el municipi té dues línies de P3 a l'escola Joncadella, dues més a Ametllers i una a Collbaix. La moció destaca que «després del període de preinscripció per al proper curs escolar, finalitzat el 24 d'abril passat, s'evidencia la necessitat de mantenir cinc grups classe en el nivell d'educació de 3 anys amb la voluntat de respectar al màxim l'opció triada per les famílies i la preservació de la màxima qualitat de l'educació al nostre poble».

Per tot plegat, demanen al departament d'Ensenyament que mantingui els 5 grups actuals i que «per a propers cursos escolars, abans de tancar l'oferta pública inicial amb el número de línies previstes, es convoqui una reunió amb l'Ajuntament i els centres escolars per informar i argumentar els possibles canvis previstos».

També es va acordar que en el proper Consell Escolar Municipal es tracti «amb la màxima prioritat aquesta situació i s'acordi un posicionament en aquest sentit que visualitzi el compromís del conjunt de la comunitat educativa amb la qualitat de l'educació al nostre municipi».

El portaveu de Compromís amb Sant Joan, Albert Marañón, apunta que «creiem que no està justificat de cap de les maneres que se suprimeixi un grup perquè apostem per una educació pública de qualitat, i això passa perquè no hi hagi 25 alumnes per aula, sinó menys, i la manera de garantir-ho és mantenir els cinc grups».