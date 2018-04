Unió de Pagesos denuncia que el Bisbat de Vic s'ha apropiat d'ermites i esglésies del Bages

Unió de pagesos denuncia que el Bisbat de Vic ha immatriculat en el Registre de la Propietat ermites i esglésies que pertanyen a masies i cases pairals del Bages, sense advertir els afectats, inscrivint-les al seu nom. El sindicat té constància, de moment, que el Bisbat s'hauria apropiat presumptament de l'Església de Sant Pere de Vallhonesta i la casa del Campaner de Sant Vicenç de Castellet i la capella de Sant Jaume del Clot del Grau de Castellfollit del Boix.

Unió de Pagesos considera que aquestes actuacions poden suposar presumptament un espoli de béns privats i denuncia la manca de col·laboració per part de la majoria dels Registres de la Propietat, «ja que són molt restrictius a l'hora de facilitar informació global sobre les Immatriculacions de l'església, situació que causa indefensió a la pagesia perjudicada».

Per aquest motiu, el sindicat fa una crida a tos els propietaris de masies i cases pairals que tinguin aquest tipus d'edificacions en els seves terres, així com ajuntaments i altres administracions, per tal que comprovin la titularitat actual a través de la sol·licitud d'una nota informativa al Registre del a Propietat corresponent.

D'avant d'això, Unió de Pagesos ha anunciat també que assessorarà les persones afectades «valorant-ne la legalitat i les possibilitats de revertir-les». El sindicat recorda que el Bisbat de Vic està format per 10 arxiprestats amb municipis a les comarques de l'Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, Osona, Ripollès, Segarra, Vallès Occidental i Vallès Oriental.