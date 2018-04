Més de 3.500 persones participen a la cadena humana de Montserrat per reclamar la llibertat dels polítics catalans

Més de 3.500 persones han pres part aquest matí de dissabte en una cadena que ha unit Collbató i el Cavall Bernat de Montserrat per reclamar l'alliberament dels independentistes presos i el retorn a Catalunya dels polítics exiliats.

L'acte, convocat amb el lema 'Faran el Cim' per l'Associació Catalana pels Drets Civils, formada per familiars dels presos i exiliats, ha començat a 2/4 d'11 del matí, però ja des de més d'una hora abans, els participants s'havien dirigit caminant cadascú al seu tram assignat. S'ha fet uns parlaments a la plaça de l'Església de Collbató, amb la presència de familiars dels empresonats. Entre aquests hi havia Laura Masvidal, l'esposa de Joaquim Forn, que ha agraït a tothom les mostres de suport.

A 2/4 d'11 ha arrencat pròpiament la cadena humana i des de l'extrem de Collbató han començat a circular setze fotos dels presos i exiliats polítics. De mà en mà, han anat avançant fins al peu del Cavall Bernat. Allà, bombers i escaladors de la FEEC estava previst que pugessin les fotografies fins al cim, moment culminant de la cadena.

El recorregut total que s'ha completat és de 8 quilòmetres, amb un desnivell positiu d'uns 650 metres.