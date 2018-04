Món Sant Benet s'omple d'aficionats a l'alimentació saludable amb la Festa Alícia't

Món Sant Benet ha acollit durant tot aquest dissabte una munió de gent disposada a gaudir de la gastronomia i l´alimentació saludable. La Festa Alícia't han omplert els 40 tallers programats per la jornada d´avui, un total de 1.500 places totalment exhaurides. I han omplert de vida els espais a l´aire lliure, plens també d´activitats: l´espai expositiu amb els principals atractius turístics i gastronòmics de les comarques de Barcelona, les demostracions de cuina en viu, el "córner Barcelona És Molt Més" i les activitats d´animació i lleure per als més petits. L´esdeveniment viurà demà la seva darrera jornada, de 10,30 h a 19,00 h.

La Festa Alícia´t està organitzada per la Fundació Catalunya La Pedrera amb la Fundació Alícia i la Diputació de Barcelona. En la seva sisena edició, la Festa Alícia´t s´ha consolidat com a referent en la promoció dels hàbits alimentaris saludables. Mostra d´això és que a mitjans de setmana ja hi havia més del 60% de les places disponibles reservades. Per demà, les previsions segueixen sent molt optimistes i, encara que plogui, la festa mantindrà les seves activitats ja que la major part dels tallers es realitzen sota cobert.

Els assistents a la Festa han pogut aprendre´n més sobre els fermentats, descobrir la varietat de "healthy street food" existent, repensar les croquetes del segle XXI o aprendre a cuinar les receptes de l´àvia al microones, entre d´altres propostes.

Una de les principals novetats de l´edició d´enguany, l´aposta per les cuines amb estrella, ha estat tot un èxit. Durant la jornada d´avui s´ha pogut escoltar i viure la cuina de Can Jubany, amb el cuiner Nando Jubany; gaudir de la cuina sortida del restaurant L´Ó amb el xef Jordi Llobet al capdavant i descobrir què s´hi cou en els fogons de l´Estany Clar, gràcies als xefs Jaume Sebastià i Sergi Fernàndez.

Una altra novetat de l´edició d´aquest any, la visita guiada a la Fundació Alícia "Alícia a través del mirall" ha resultat molt atractiva, també, per la seva originalitat i capacitat de sorprendre.

Les propostes per a la mainada, entre elles un dels plats forts, el concert de Xiula, han estat tot un èxit de participació. Així com les activitats a l´aire lliure, entre elles el mercat agroalimentari, que han permès acabar de fer rodona l´experiència Alícia´t.

Alícia´t es fa gran, un any més, amb l´objectiu de difondre bons hàbits alimentaris a través de la pràctica d´una cuina saludable, fàcil i divertida. La iniciativa està organitzada per la Fundació Catalunya La Pedrera, amb la Fundació Alícia, i la Diputació de Barcelona. Projectes com el de la Festa Alícia´t ajuden a la consolidació de Món Sant Benet com un centre de coneixement de referència internacional en alimentació.