Set mil mans porten els presos a Montserrat

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Anna Gabriel, Marta Rovira, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart... els setze polítics i líders independentistes que actualment són a la presó o a l'estranger van pujar ahir simbòlicament fins a dalt del Cavall Bernat, a Montserrat. No ho van poder fer ells directament, per raons òbvies, però, en el seu lloc, ho van fer els seus retrats, que van ser transportats, de mà en mà, per més de 3.500 persones, que van formar una cadena humana des de Coll-bató fins al carismàtic cim.

Molts participants no van poder contenir l'emoció en el moment en què passaven per les seves mans les fotos dels represaliats. «Ha estat molt emocionant. Et venien ganes de plorar», expressava la Dolors, una veïna de Vacarisses. «És el millor acte que es podia fer. El més humà», afegia un company seu del poble, en Paco. «A mi m'han caigut les llàgrimes. Que siguin a la presó és una injustícia. Ells que no han fet res, que no són ni uns delinqüents ni uns violents», afegia al seu torn en Jordi, veí de Collbató. «Estem molt emocionades. Hem vingut per donar suport a tots els familiars de tota aquesta bona gent», deien també Glòria Mestre i Montse Espàrrec, de Sabadell.

La iniciativa, impulsada per Crida per la Llibertat amb el suport de diverses plataformes independentistes, es va dur a terme per exigir la llibertat de les persones empresonades i exiliades, per donar suport als seus familiars i «per intentar que no caiguem en l'oblit», segons explicava una de les organitzadores, Núria Camps.

Ja des de primera hora del matí, els inscrits van començar a caminar des de Collbató o des del monestir de Montserrat per arribar al tram que l'organització els havia assignat. La cadena anava des de l'església de Collbató fins al cim del Cavall Bernat, a través d'un recorregut de vuit quilòmetres i 650 metres de desnivell per la cara sud de la muntanya. La cadena passava per la font Seca, el torrent de Sant Joan, el pla de Sant Miquel, el pla de les Taràntules (on hi ha l'estació superior del funicular de Sant Joan) i arribava fins al collet del Cavall Bernat. Des d'allà, un grup d'escaladors va fer pujar els retrats fins al cim.

Abans que comencessin a enfilar-se per la muntanya, les fotografies dels polítics van estar exposades a la plaça de l'Església de Collbató, on es va celebrar un acte previ amb la presència de familiars. Els retrats, situats un al costat de l'altre, causaven impressió entre molts dels assistents a l'acte. «Mare de Déu! Fa molta cosa veure'ls aquí tots junts», exclamava Montserrat Begur, de Sant Just Desvern, en el moment d'arribar a la plaça. «Una cosa és pensar-ho, però veure'ls aquí junts, encara et produeix més tristesa. Perquè és que ells no han fet res», afegia.

Entre els familiars dels polítics presos i exiliats hi havia la mare de la sallentina Anna Gabriel, els pares de Jordi Sànchez, l'esposa de Jordi Turull i l'esposa de Joaquim Forn, Laura Masvidal, que va adreçar unes paraules d'agraïment al públic. «El que farem avui és com un castell, que es fa entre tots, amb la confiança i la col·laboració de tots, va dir. «És la forma que ens agrada de mostrar-nos al món. I què hi ha millor que fer-ho en una muntanya tan simbòlica com Montserrat», va afegir. En l'acte també es va llegir una carta de Cuixart des de la presó. «Més units que mai, sempre amunt, sempre endavant», deia Cuixart. També es va llegir una carta d'agraïment del govern a l'exili i alguns tuits dels polítics afectats.

Entre els assistents a l'acte hi havia Àngel Colom i el diputat martorellenc de JxCat Eduard Pujol. «Ens hem de comprometre amb totes aquestes activitats. La bona gent, a la presó, no hi va fer res», sentenciava Pujol.