Alícia't acompleix el seu objectiu i consolida el nombre de participants

Ni la pluja aconsegueix treure'ns aquesta sensació. Bé, més que això, és que les xifres parlen per si mateixes. Ens hem consolidat!», deia, eufòric, Toni Massanés, director de la Fundació Alícia, ahir a aquest diari. Es referia a la Festa Alícia't, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Món Sant Benet, a Sant Fruitós, organitzada per la Fundació Catalunya-La Pedrera i la Diputació de Barcelona.

El certamen, que enguany ha celebrat la sisena edició, va néixer per iniciativa de la Fundació Alícia amb l'objectiu de conscienciar i ajudar a millorar la salut a través de l'alimentació. Els primers tres anys, el nombre de visitants no era tan elevat com l'actual, però després, explica Massanés, amb la intervenció de la Diputació, que va aprofitar la fira per promocionar la marca «Barcelona és molt més», els assistents han crescut com l'escuma. Alícia't oferia demostracions –també de cuiners amb estrella Michelin–, espectacles per als més petits, visites guiades o un espai expositiu, així com també infinitat de tallers gastronòmics. Les places es podien reservar per Internet i dies abans de la festa estaven gairebé totes esgotades, segons els organitzadors. Dissabte, els tallers van tenir 1.500 participants, i ahir, diumenge, la xifra arribava als 1.600 al migdia.

Malgrat que el temps no acompanyava gens, amb una tempesta matinera que va obligar l'organització a traslladar algunes activitats a cobert, i que va espantar possibles visitants, hi havia ambient a Alícia't. Els tallers tenien fins i tot més gent que el dia abans, perquè amb la pluja moltes persones s'hi van voler sumar a última hora, i quan els núvols deixaven respirar els paraigües la gent aprofitava per voltar pel mercat de productes agroalimentaris muntat a la plaça Sant Benet, treia el cap a l'espai del Prat i o tafanejava pels horts de Sant Benet.

On més es notava el poder d'atracció de la gastronomia era als tallers. El responsable de cuina de la fundació, Marc Puig-Pey –que va treballar 17 anys a ElBulli– explicava a un grup amb més nens que adults com fer menjar ràpid però saludable. El taller «Healthy Street Food» combinava diversos espais inspirats en cuines del món. Puig-pey aprofitava el reclam del menjar «de fora» per mostrar, per exemple, com cuinar una amanida vegetal típica del Japó o com fer uns entrepans amb pa de pita com els fan a Jerusalem. Mentrestant, a la cuina central de la Fundació Alícia, el divertit Sebastián Velilla –xef d'Innovació i Màrqueting de Lekué– ensenyava a preparar unes arepes colombianes al taller «Carmanyola i entrepà, cuina per emportar». I a la mateixa hora, moltes famílies degustaven productes i presenciaven un espectacle de pallassos per als més menuts a la Fàbrica.

Per la seva banda, Massanés feia una valoració molt bona de l'edició: «La gastronomia fa molts anys que condiciona el turisme. Sempre ha estat així. I aquí, la gent ja sap a què ve i li agrada. Es nota. Per això dic convençut que ens hem consolidat».