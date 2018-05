Avinyó condicionarà l'accés al Pont Vell i en potenciarà la promoció turística

L'Ajuntament d'Avinyó ha aprovat inicialment el projecte per condicionar l'accés i potenciar la promoció turística del Pont Vell, un monument medieval del segle XIV d'alt valor patrimonial, situat a 500 metres del nucli urbà, que permet creuar la riera de Relat i per on passa el Camí Ramader Central. Les millores s'emmarquen en el projecte turístic comarcal del Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central, promogut pel Consell Comarcal del Bages amb el finançament dels fons europeus Feder.

D'una banda, el projecte preveu condicionar el camí que connecta la carretera de Prats i el nucli urbà amb el Pont Vell, que està declarat com a Bé Cultural d'Interès Local. De l'altra, la col·locació de panells informatius sobre l'interès històric del pont i les rutes que hi passen i del patrimoni geològic de l'entorn.

Pel que fa a la millora de l'accés, es proposa condicionar el camí, ara en força mal estat, que connecta el Pont Vell amb el nucli urbà d'Avinyó, per tal de facilitar l'accés a aquest monument i al Camí Ramader que el creua. L'actuació consistirà en fer un paviment de formigó des de la carretera de Prats fins a la masia de cal Parés, que continuarà en direcció al Pont Vell en el tram de major pendent. La part final, quan el camí ja és més planer, serà arranjat amb aportació de terres.

Quant a la promoció i dinamització turística de la singular edificació, les rutes que hi passen i el patrimoni geològic, el projecte preveu instal·lar un panell informatiu al costat del monument per explicar el seu origen i la història, s'editaran fulletons informatius i es senyalitzaran els accessos sobre el pont i la ruta senderista del Camí Ramader que el creua. També es posarà un altre panell de divulgació de l'interès geològic.

Promoció del patrimoni geològic

La protecció i promoció del patrimoni geològic del municipi és un altre dels punts destacats del projecte ja que, des Pont Vell, es poden observar, per exemple, diversos balç o cingleres, de colors vermells i grisos, produïdes per l'acció fluvial com el Balç de la Creu, el balç de la Roca Argena o del Cementiri i el del Tomàs. També es poden veure terrasses fluvials formades per l'erosió al llarg de la vall de la riera Gavarresa i de la riera de Relat.

L'alcalde d'Avinyó, Eudald Vilaseca, considera que la inclusió del Pont Vell en el projecte comarcal a l'entorn del Geoparc és un pas important per a la projecció turística del municipi i «és una bona oportunitat per fer una promoció conjunta». De fet, entre els objectius específics del projecte hi ha el fomentar la participació del municipi en actuacions de geoturisme territorial i augmentar l'afluència de visitants al nucli urbà «per tal que aquest esdevingui un punt de parada i fonda».

El consistori avinyonenc considera que es tracta d'un projecte vertebrador que posa en valor el patrimoni històric, arquitectònic, natural i paisatgístic del territori «per així facilitar el desenvolupament d'activitats econòmiques complementàries a la industrial, que siguin aprofitades de primera ma pels seus habitants i que, per tant, els beneficiï directa o indirectament».

El projecte de condicionament de l'accés i la promoció turística al Pont Vell i el Geopac, que el consistor i ha aprovat i ara es troba en període d'exposició pública, té un pressupost d'execució de 32.589 euros, que es finançaran amb els fons europeus a través del Consell Comarcal, que és qui licitarà i es farà càrrec dels treballs.