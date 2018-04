Santpedor reparteix flors entre els veïns per premiar el reciclatge

Santpedor arrenca la setmana de la flor amb el repartiment d´un miler de flors de temporada entre els veïns, gest que porta a terme per agrair la seva col·laboració en la recollida selectiva de residus porta a porta. Aquest sistema es va posar en marxa fa 14 anys i actualment Santpedor és el segon municipi en recollida selectiva al Bages. Segons dades del 2017, el municipi aconsegueix reciclar el 69% de les deixalles generades.

La recollida de les flors es pot fer a partir de demà i fins a dissabte. Dimecres i divendres hi haurà un horari de tarda, de 6 a 7, i dijous i dissabte es distribuiran les flors pel matí, de 10 a 1. Per recollir-les cal anar a la plaça Gran, i portar el número de cubell.

El que més es va recollir al 2017 va ser precisament fracció orgànica amb un 39% del total i que en quantitats totals suposa 871.420 quilos; seguit de rebuig amb un 31% (687.060 quilos). Amb un 11% hi ha els envasos (246.872 quilos), amb un 10% el vidre (216.508 quilos) i amb un 9% el paper i cartró (190.170 quilos).

Aquestes dades del 2017 encara no recullen els efectes de la campanya que a l´octubre va engegar l´Ajuntament per millorar precisament el servei. Es van repartir nous cubells per a tots els veïns per a la fracció orgànica i per a la fracció resta amb xip. També cubells airejats per a separar l´orgànica a casa. I es van distribuir bosses compostables. En total gairebé 10.500 cubells i 75.000 bosses compostables juntament amb nous calendaris, díptics i magnètics. A principis de maig se sabran els resultats de la campanya que fa mig any es va engegar després que s´ha fet una caracterització de com s´està reciclant al poble.

Precisament, i com es va fer l´any passat, la setmana de la flor culmina amb la fira dedicada a les plantes. El Santpedor en flor se celebra durant tot el cap de setmana, ampliant horaris i espais. I amb novetats per consolidar una festa que l´any passat va aplegar centenars de visitants en la primera edició.