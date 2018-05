Sant Vicenç salva l'aplec de Vallhonesta tot i el canvi d'ubicació

Tenia molts factors en contra, però malgrat tot Sant Vicenç de Castellet ha celebrat aquest 1 de maig un aplec de Vallhonesta que, si bé no multitudinari com per exemple en l'edició de l'any passat, sí que ha estat prou concorregut.

Més de 300 persones, en diferents moments de la celebració de l'aplec, han acabat passant al llarg del matí per l'esplanada de davant de l'antic mas de la Serra, l'espai on s'ha reubicat enguany la festa. El canvi d'ubicació era el principal factor en contra, ja que, després de dècades, enguany no s'ha pogut celebrar a l'entorn de l'ermita de Vallhonesta pel conflicte sobre la propietat de l'ermita i l'edifici annex obert entre l'amo dels terrenys i el bisbat de Vic.



El trasllat jugava clarament en contra de la festa perquè Vallhonesta és un espai emblemàtic per als santvicentins i perquè la ubicació triada com a alternativa (la Serra) és a més distància del poble (majoritàriament, els que hi participen s'hi arriben a peu) i també més poc coneguda. I a tot plegat s'hi ha aacabat de sumar una meteorologia també clarament adversa i amenaçant, amb pluja intermitent i ambient fred.

Però malgrat tot, l'aplec ha resistit, i han estat nombroses les persones que han acabat pujant a la Serra (a una hora de camí a peu de Sant Vicenç) per, sobretot, recollir el tradicional panet beneït (el panellet, com se'l coneix al poble). Panet que la pubilla i l'hereu locals, i representants del Centre Excursionista (entitat organitzadora de l'aplec des de fa 64 anys) han repartit a partir de quarts d'11 del matí, després de la benedicció i d'una missa de campanya a l'esplanada de davant de la masia de la Serra. En acabat, també hi ha hagut sardanes amb la Cobla Principal de Terrassa.