Súria ampliarà l'espai visitable de l'església del Roser i recuperarà part del castell

Súria farà visitable l'espai actualment cobert de sobre les voltes de la nau nord de l'església de la Mare de Déu del Roser. Amb aquesta intervenció, que es preveu començar a executar els propers mesos, l'Ajuntament vol dignificar el temple com a atractiu turístic, i també permetrà recuperar la porta original que antigament donava accés al castell, i que es va tapiar amb la construcció, a mitjan segle XIX, de la nau i la coberta on ara s'actuarà.

Documents del segle X ja parlen de l'existència d'una església al Poble Vell de Súria, molt probablement en l'indret on hi ha l'actual del Roser, però mai no se n'han trobat les restes. Altres fonts parlen d'un nou temple construït el segle XIII, d'una sola nau central estreta i curta que es va anar ampliant i reformant i actualment conserva les mides que ja tenia els segles XVII i XVIII.

Tanmateix, no va ser fins al 1862, amb el creixement del poble, que es va plantejar la necessitat de construir dues naus als laterals. La del nord va unir l'església al castell, i això va obligar a obrir un nou accés al castell i tapiar l'antiga portalada, que va quedar a l'alçada de la coberta de la nau (tenint en compte que hi ha un desnivell de superfície entre els dos edificis).

De coberta, a terrat

El projecte actual, que ha dissenyat la Diputació de Barcelona, preveu desmuntar la teulada de dues aigües de la nau, i al seu lloc construir-hi un terrat-rampa per sobre les voltes, la qual cosa deixarà al descobert l'antic accés al castell (data de l'any 993), que es destapiarà i s'hi col·locarà una nova portalada.

«Sobre la volta farem un sostre forjat, que passarà a ser una coberta transitable per al públic», amb baranes a les façanes de llevant i de ponent, explica l'alcalde. «És una obra d'una certa complexitat perquè aquí hi plourà», afegeix Josep Peramiquel, que és estudiós del patrimoni local, «de manera que caldrà fer-hi un sistema de recollida d'aigües», i es referan els contraforts escapçats. A més, tindrà uns acabats de fusta «per recordar que antigament a l'entrada del castell hi havia hagut una mena de ponts llevadissos», afegeix Peramiquel. A un cantó del terrat hi haurà la paret del castell, i a l'altre la de lesglésia, que també es poliran.

Accés al sobreabsis

L'actuació que ara es farà a l'església i que ha de servir per rellançar encara més l'atractiu del temple, no s'acaba aquí. I és que a la part final d'aquest futur terrat-rampa es reobrirà un pas cap al sobreabsis de la nau central «que podrà ser visitable». L'absis és romànic (dels segles XII-VIII), «però se'n va fer un recreixement el XIV-XV, i un altre el XIX, durant les guerres carlines», recorda Peramiquel, de manera que «devia servir de fortificació perquè hi trobem espatlleres». Amb la seva obertura al públic «es tindrà una visió molt més propera al campanar, i es posarà en valor aquest nou espai amb plafons que l'explicaran també com a fortificació».

L'Ajuntament ja disposa del projecte que ha elaborat la Diputació de Barcelona, ara en exposició pública i amb previsió que les properes setmanes es puguin licitar les obres, amb una partida pressupostària d'uns 120.000 euros per al 2018. Malgrat tot, per ara encara no hi ha una data d'inici ni de final, i es podrien allargar més enllà del 2018, diu l'alcalde, Josep Maria Canudas, tot i admetre l'encert que suposaria tenir-ho llest per a la Fira Medieval del novembre «però és difícil perquè els processos són lents i tenim l'estiu pel mig».