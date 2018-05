La Fira dels Matiners d'Avinyó incorporarà un campament isabelí i jocs infantils

La Fira dels Matiners d'Avinyó ja ha iniciat el compte enrere per a la seva setena edició, que tindrà lloc el diumenge 13 de maig. En aquest ocasió, el certamen, que combina el vessant comercial i gastronòmic amb les accions teatrals que recreen la revolta social del 1848 i la vida de l'època, incorporarà algunes novetats: un campament de l'exèrcit isabelí i un espai de jocs infantils. Prèviament, aquest cap de setmana, es farà una xerrada i un ruta comentada.

Així, per primer cop, les desfilades de les tropes isabelines, comandades pel brigadier Manzano tindran el seu inici i final en un campament que s'habilitarà en un dels extrems de la zona firal, al carrer Manresa. Allà, els isabelins tindran establert el seu campament, amb tendes i cavalls, des d'on també es faran petites accions teatrals.

Una altra de les novetats d'aquesta edició és un espai amb jocs infantils, que s'habilitarà just davant de l'Espai Matiners, al carrer Sallent. Enguany, es consolidaran les danses dels Llancers amb música inspirada en cançons recuperades de la tradició oral, que es van incorporar l'any passat a la festa. També es mantenen quadres tradicionals com les desfilades de les tropes isabelines i l'arribada dels carlins a Avinyó; les rentadores rentant roba als horts del molí, el casament i la demostració de la telegrafia òptica.

Xerrada i ruta dels Matiners

Els actes a l'entorn de la fira comencen ja aquest cap setmana. Dissabte, a les 7 de la tarda, a l'Espai Matiners, hi haurà una xerrada del Grup de Servei Històric dels Mossos d'Esquadra on s'explicarà el paper que va jugar el cos durant la Guerra dels Matiners.

Diumenge, a partir de les 9 del matí, es farà la Ruta dels Matiners, una caminada comentada per l'historiador Josep Montoya on es donaran a conèixer fets i indrets de l'època. El recorregut passarà per llocs emblemàtics com el Pont Vell, la Torre dels Soldats, el Camí Ramader o el mirador del General Cabrera.