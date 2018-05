Els Fogons del Bages s'encarregaran del maridatge del Matiners d'Avinyó

Els dos productes estrella avinyonencs: els vins Abadal i el porc Ral, es tornaran a donar la mà en una nova edició, la sisena, del sopar maridatge dels Matiners, que el celler Abadal acollirà el divendres 11 de maig. L´associació Els Fogons Gastronòmics del Bages serà l´encarregada d'elaborar el maridatge, que tindrà com a convidada d´honor l'escriptora Empar Moliner.

L´alcalde d´Avinyó, Eudald Vilaseca, va destacar ahir durant la presentació, la qualitat dels productes de les dues empreses, que sumades a la tasca dels Fogons del Bages, ofereixen una «combinació d´alt nivell». Per Anna Castillo, responsable d´Enoturisme del Celler Abadal, el sopar els permet «fer llaços més estrets a nivell de territori» mentre que Marc Lozano, responsable de Màrqueting de Grup Roma-Escorxador d´Avinyó, remarca l´encaix amb la festa que tenen els «productes de la terra» com el porc Ral. El president de Fogons Gastronòmics del Bages, Benvingut Aligué, va definir com a «buc insígnia» el porc Ral «perquè és un producte únic» i els vins Abadal, per ser pioners de la DO.

El sopar, que compta amb ambientació de l´època i actuacions en directe, té un preu de 40 euros. Les reserves s´han de fer abans del 7 de maig al correu visita@abadal.net o al telèfon 93 820 38 03.