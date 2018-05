El PDeCAT del Bages centra a la línia R4 el gros de les esmenes al pressupost estatal

Les reiteratives demandes encara sense resoldre de millora de la línia de la línia R4 de Renfe al seu pas pel Bages, i per extensió fins a Barcelona, seran l'eix reivindicatiu per part del PDeCAT de la comarca de cara a l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat per al 2018, ara en tràmit. Representants del partit al Bages han anunciat aquest dimecres un paquet d'esmenes centrades en aquesta comarca per valor d'uns 20 milions d'euros, la major part dels quals (uns 15 milions) són per demanar que s'introdueixin millores en la infraestructura ferroviària.

El diputat del partit al Congrés Carles Campuzano ha lamentat des de Manresa la manera com l'estat «castiga l'economia catalana» any rere any amb les inversions a rodalies, amb efectes per als passatgers i les mercaderies, i que «si fossin bones comportarien menys costos, menys emissions i menys congestions». Els comptes previstos enguany contemplen 1,3 milions d'euros en infraestructures a Catalunya , «que s'allunyen molt del que li pertocaria pel seu pes en el PIB i per població». A més, diu que «són falsos» perquè, tenint en compte els antecedents, «no se n'executa ni la meitat», i ha recordat l'incompliment que s'arrossega de diversos plans especials en infarestrucrtures, el darrer els 306 milions per al període 2014-2016 «del qual només hi ha executat i en servei el 10%».

En aquesta línia, el regidor convergent a Manresa Josep Maria Sala ha apuntat que la línia Manresa-Barcelona «és de les més castigades» i ha reivindicat demandes històriques, com la construcció d'un pont i reducció de revolts entre Sant Vicenç i Terrassa, la tercera via de Sabadell Sud a Montcada, i el túnel de Montcada. Quant a Manresa, ha dit que fa un temps es partia d'una promesa de millores de l'estació de quasi 4 milions «que de moment han quedat en 1,1», en referència a les obres d'un ascensor per connectar els extrems de l'andana per sota les vies, si bé demana altres millores pendents. L'alcalde de Sant Vicenç, Joan Torres, també ha recordat com el poble té pendent des del 2011 la construcció de dos passos elevats a les vies de Renfe, l'un al carrer Mura i l'altre al Raval Nou, pel perill que comporten (sobretot el primer) per a la gent que sovint les creua per sobre.

Altres esmenes demanaran inversions en fibra òptica en municipis petits, o el manteniment del barri de la Botjosa, a Sallent.