Sallent acull dos dies d'actes per recaptar fons per a Anna Gabriel

L'advocat suís d'Anna Gabriel, Olivier Peter, serà aquest divendres a Sallent (Ateneu Rocaus, a les 6 de la tarda) on explicarà quina és la situació actual en una conversa amb l'exdiputada i membre del secretariat de la CUP Mireia Vehí amb el títol «Suïssa i la causa general de l'Estat espanyol contra el dret a l'autodeterminació». Aquest serà el primer dels actes programats durant dos dies pel col.lectiu Sallent Respon per recaptar fons per cobrir les despeses de Gabriel a l'exili, mitjançant la venda d'entrades als concerts programats, tant demà com dissabte, amb un total de 14 grups repartits entre els dos dies.

Dissabte s'ha programat un seguit d'activitats a partir de les 12 del migdia a la plaça Joan Vilaseca, que comptarà amb un acte polític amb la presència, entre altres, de Txell Bonet, periodista i companya del president d'Omnium empresonat, Jordi Cuixart; Ester Baigès, membre de la Xarxa Anti-repressió de Familiars de Detingudes; Isabel Vallet, exdiputada i miltant d'Endavant; i Josep Manel Busqueta, exdiputat, economista i pastisser.

Abans, hi haurà actuacions dels bastoners i la presentació (a 1/4 d'1) del llibre «I parlarem de vida», que recull discursos i conferències d'Anna Gabriel. Hi prendran part David Fernández, Isabel Vallet i Natxo Calatayud. També es farà un vermut i un dinar popular. Els concerts arrencaran tots dos dies a les 8. Es podent comprar entrades per un dia (15 euros anticipada, 18 a taquilla); o pels dos (18 euros anticipada i 28 a taquilla). També hi ha fila zero al preu de 15 euros.

Els grups participants que hi actuaran són Yacine, Gossos, Smoking Souls, Tribade, Auxili, Zoo i Pirat's sound sistema (divendres); i Pupil.les, Joan Garriga, Juantxo Skalari, Strombers, Xavi Sarrià, Ebri Knight i El Diluvi (Dissabte)