Santpedor reprèn les obres per adaptar passos de vianants

Treballs en un dels trams on s´està intervenint

Santpedor ha reprès els treballs per adaptar els passos de vianants a les persones amb mobilitat reduïda als carrers Pere III i Monjo, al centre de la població, i continua aquest mes de maig amb l´ampliació de voreres. En el darrer any s´han adaptat fins a una desena de passos de vianants en tots dos costats i ara s´enllesteixen els darrers passos de vianants per deixar acabats els de dues de les arteries d'aquesta població del Bages.

En concret, segons han precisat fonts municipals, els treballs s´estan fent en vuit trams de vorera per deixar enllestits 4 passos de vianants que afecten el carrer Pere III amb Sant Francesc d´Assís i carrer Monjo amb carrer Sant Antoni Maria Claret.

Aquests 8 trams en obres, que duraran prop d´un mes, se sumen als treballs que s´han fet intermitentment durant el darrer any a aquests dos mateixos carrers fins a enllestir-los ara. En total s´hauran fet obres de millora en una trentena de trams de vorera d´aquests dos vials.

Les mateixes fonts han posat en relleu que els treballs donen resposta als problemes de mobilitat que els cotxes de nens petits i les cadires de rodes tenien en aquests trams i que van denunciar des de l´associació de veïns fa dos anys.