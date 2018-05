La fira de la flor transformarà el barri antic de Santpedor en un món de contes clàssics

La fira Santpedor en flor de primavera arriba aquest cap de setmana a la seva segona edició després que el municipi es convertís l'any passat en el primer del Bages a formar part del grup de Viles Florides. L'èxit de la primera edició de la fira dedicada a la flor no només ha animat a repetir-la sinó que ha augmentat l´espai que ocuparà, els comerços adherits i les entitats implicades. A més, s´amplia a tot un cap de setmana.

El Barri Antic de Santpedor es transformarà en un escenari de contes i muntatges florals que ens transportaran a Alícia i el País de les Meravelles, Blancaneus, Hänsel i Gretel, Jac i la Mongetera màgica, i el Patufet. Els comerços se sumen a la iniciativa amb degustacions, ornamentacions pròpies i elaboracions de productes especials amb la flor de protagonista.

Santpedor en flor és molt més que un mercat. Hi ha venda de flor però és també una visita on a part de comprar permet passejar, degustar i participar. Enguany, s´han multiplicat el nombre d´espais amb ornamentacions florals. A les places de la Font i de l´Església, el local del Born i la Capella que hi havia en l´edició de l´any passat ara s´hi sumen carrers i portals del Barri Antic que a més tindran un eix comú, l´ornamentació floral basada en contes clàssics.

Una vintena de persones estan treballant des de fa més d´una setmana per tenir-ho tot a punt i els darrers dies es converteixen en una corredissa amb flors amunt i avall. Com ja van fer l´any passat, les ornamentacions són obra de l'entitat Santpedor Art i Creació (SAC), cada cop més implicada en el projecte, i que belluga un grup de voluntaris. També hi ha dues floristes, Montse Baraldés i Montserrat Cambero, que coordinen un segon equip que vetllarà per l'ornamentació de molts dels espais relacionats amb els contes.

Activitats paral·leles



A més, de les ornamentacions florals, Santpedor en flor proposa activitats participatives: dibuixar una mandala col·lectiva, una nit de contes, passejades per l´entorn natural del poble i fins i tot tocar el piano de cua que durant tot el dissabte estarà a disposició de qui tingui ganes de compartir una estona de música amb els visitants.

Els participants podran visitar la Font de les Escales, dissabte tot el dia i diumenge a la tarda. Cal inscriure´s prèviament a l´Ajuntament perquè els grups per visitar la font seran tancats a dotze persones que accediran a aquest espai cada mitja hora. També dissabte al matí, es farà l'itinerari «Camins de flors», una caminada floral botànica per l'entorn del poble organitzada pel 2x2. La sortida es farà des del camp de futbol vell a les 9 i comptarà amb un botànic que ajudarà a conèixer les varietats florals de Santpedor.

El mateix dissabte al vespre es podrà viure una «Nit de contes». Es tracta d´un Itinerari de lectura de contes dramatitzats amb Mireia Cirera. L´inici de l´itinerari serà al Born, a les 22h, i es preveu que duri una hora i mitja. Finalment, el Santpedor Art i Creació (SAC) ha organitzat per a diumenge al matí una trobada de dibuixants, scketchers a Santpedor. El grup es trobarà a les 10h davant la portar de la Nau i passejaran pel centre de Santpedor fins ben entrat el migdia.