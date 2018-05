El camp de Gusen tindrà els noms de dos fruitosencs que hi van perdre la vida

Sant Fruitós de Bages estarà present aquest cap de setmana en els actes d'homenatge a les víctimes de l'extermini nazi als camps de Mauthausen, Ebensee i Gusen, on es deixarà constància escrita de dos veïns de la població que hi van morir: Antonio Escalé Claramunt (el 8 de juliol de 1941) i Arturo Cura Bosch (el 10 de gener de 1942). A la placa s'hi fa constar la llegenda: "No varen aconseguir esborrar la vostra presència. El poble us recorda".

El municipi hi serà representat per l'alcalde, Joan Carles Batanés, i la regidora d'Ensenyament, Mònica Cruz, que acompanyaran als alumnes de l'IES Gerbert d'Aurillac en la seva estada en aquesta zona d'Àustria junt amb altres instituts. Durant el cap de setmana hi ha programats diversos actes en record de les víctimes als diferents camps d'extermini.

Dissabte es visitarà el Memorial d'Ebensee i es participarà en els actes internacionals organitzats pel Comitè Internacional de Gusen on, de la mà de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, es col·locarà una placa commemorativa en record dels dos santfruitosencs assassinats al camp d'extermini on van perdre la vida.

Diumenge al matí, també estaran presents en els actes internacionals organitzats pel Comitè Internacional de Mauthausen en els monuments republicà, francès i jueu, així com també en la baixada a la pedrera.

Amb aquest gest el consistori fruitosenc vol retre homenatge i record, en nom de tot el poble, als seus veïns assassinats durant l'holocaust