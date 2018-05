«Anna Gabriel té una situació complicada perquè és a l'exili, però és forta i aguanta bé»

Anna Gabriel «té una casa i un treball interessant en l´àmbit de la solidaritat i la construcció política» en el seu exili a Suïssa. Sense entrar en detalls, l´advocat suís de l´exdiputada cupaire sallentina, Olivier Peter, ha explicat aquest divendres que Gabriel està bé i que ha trobat «moltes portes obertes» a Ginebra, on s´ha establert per un temps indeterminat, sabent que «si entra a Espanya serà detinguda i haurà de comparèixer davant l´Audiència Nacional». Peter ha fet aquestes declaracions en una conversa pública mantinguda amb l´exdiputada Mireia Vehí a Sallent, en el marc dels actes que el col·lectiu Free Anna Gabriel i el grup de suport Sallent Respon organitzen avui i demà en solidaritat amb la sallentina exiliada.

Amb prop d´un centenar de persones, l´acte ha omplert a vessar l´Ateneu Rocaus de Sallent on, després d´una conversa que ha pres un caire d´entrevista de Vehí cap a Peter, el públic també ha pogut intervenir. Entre altres coses, l´advocat ha explicat que Gabriel «no està amagada en un pis, sinó està denunciant al món la situació que viu Catalunya», i ho fa des de Ginebra, un emplaçament «important a nivell polític i diplomàtic, perquè hi ha moltes seus internacionals com l´ONU, ONGs, i és un lloc central des d´on es pot portar el discurs arreu del món».

Peter ha recordat que no hi ha cap ordre d´extradició contra Gabriel, però si que se la persegueix per un delicte de desobediència, si bé diu que «els arguments de l´estat espanyol són dèbils», i assegura que als ulls del dret internacional tant el cas de Gabriel com les detencions que s´han fet de polítics catalans «són arbitràries». L´advocat anima els catalans a mantenir el clam popular en defensa de la llibertat, i al mateix temps, la denúncia per la via dels tribunals internacionals «i arribar a Estrasburg» un cop esgotades les vies internes, «encara que el camí pugui semblar llarg».

El programa de suport a Gabriel continua aquest divendres al vespre amb concerts, i demà amb la segona i darrera jornada d´activitats, que també s´envoltarà de cares conegudes.

Durant el dia, els actes es concentraran a la plaça de Cal Teia. A les 12 hi actuaran els bastoners de Sallent i la colla bastonera del Montserratí, i a 1/4 d´1, els exdiputats de la CUP David Fernández i Isabel Vallet, i Natxo Calatayud, de la CUP València, presentaran el llibre «I parlem de vida! Discursos i conferències d´Anna Gabriel». Després hi haurà un vermut poeticomusical i un dinar popular.

A la tarda es reprendrà l´activitat amb una assemblea de Free Anna Gabriel, i un acte polític a les 5, novament a mb Vallet, i també amb Celeste Alías; David Sisó; la periodista i companya de Jordi Cuixart, Txell Bonet; la membre de la xarxa anti-repressió Ester Bages; i l´exdiputat Josep Manel Busqueta. A les 8 començarà la segona nit de concerts.