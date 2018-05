«Anna Gabriel viu a l'exili, en una situació no buscada, però és forta i aguanta bé»

Anna Gabriel «té una casa i un treball interessant en l'àmbit de la solidaritat i la construcció política» en el seu exili a Suïssa. Sense entrar en detalls, l'advocat suís de l'exdiputada cupaire sallentina, Olivier Peter, va explicar ahir que Gabriel està bé i que ha trobat «moltes portes obertes» a Ginebra, on s'ha establert per un temps indeterminat, sabent que «si entra a Espanya serà detinguda i haurà de comparèixer davant l'Audiència Nacional». Peter va fer aquestes declaracions en una conversa pública mantinguda amb l'exdiputada Mireia Vehí a Sallent, en el marc dels dos dies d'actes que el col·lectiu Free Anna Gabriel i el grup de suport Sallent Respon organitzen fins avui en solidaritat amb la sallentina exiliada.

Amb prop d'un centenar de persones, l'acte va omplir a vessar l'Ateneu Rocaus de Sallent. Entre altres coses, l'advocat va explicar que Gabriel viu en una situació complicada «pel fet de ser a l'exili, per ser perseguida políticament i jurídicament i per la pressió mediàtica». Va apuntar que «és una situació no buscada, però l'Anna és forta i aguanta bé».

Preveient una estada llarga a Suïssa, Gabriel ho aprofitarà per fer el doctorat «que sempre ha volgut fer», a la universitat de Ginebra. Però, a banda d'això, «no està amagada en un pis, sinó que està denunciant al món la situació que viu Catalunya», i ho fa des de Ginebra, un emplaçament «important en l'àmbit polític i diplomàtic, perquè hi ha moltes seus internacionals com l'ONU, ONG, i és un lloc central des d'on es pot portar el discurs arreu del món».

Peter va recordar que no hi ha cap ordre d'extradició contra Gabriel, però que se la persegueix per un delicte de desobediència, si bé diu que «els arguments de l'Estat espanyol són dèbils», i assegura que als ulls del dret internacional tant el cas de Gabriel com les detencions que s'han fet de polítics catalans «són arbitràries». Segons l'advocat, des d'Espanya s'intenta estendre el discurs de la diplomàcia del mateix Estat espanyol, «parlant d'il·legalitat en l'1-O, que l'actuació policial va ser proporcionada, i que Gabriel o Puigdemont són delinqüents comuns, però quan a Suïssa es veuen aquelles imatges i llegeixen realment què va passar s'adonen de l'absurditat i l'arbitrarietat de les acusacions».

L'advocat de Gabriel va animar els catalans a mantenir el clam popular en defensa de la llibertat, i al mateix temps, la denúncia per la via dels tribunals internacionals «i arribar a Estrasburg» un cop esgotades les vies internes, «encara que el camí pugui semblar llarg; avui l'Estat espanyol pot condemnar els rapers, però demà els tribunals condemnaran l'Estat espanyol». Peter va admetre que «Estrasburg no farà la independència de Catalunya i Europa no salvarà res, però pot ajudar a canviar les coses». Per això va insistir que cal mantenir la mobilització ciutadana.



Avui, més actes

El programa de suport a Gabriel continua avui amb la segona i dar-rera jornada d'activitats. Durant el dia, els actes es concentraran a la plaça de Cal Teia. A les 12 hi actuaran bastoners, i a 1/4 d'1, els exdiputats de la CUP David Fernàndez i Isabel Vallet, i Natxo Calatayud, de la CUP València, presentaran el llibre I parlem de vida! Discursos i conferències d'Anna Gabriel. Després hi haurà un vermut i un dinar popular.

A la tarda es reprendrà l'activitat amb una assemblea de Free Anna Gabriel, i un acte polític a les 5, novament amb Vallet, i també amb Celeste Alías, David Sisó, la periodista i companya de Jordi Cuixart, Txell Bonet; la membre de la xarxa antirepressió Ester Bages i l'exdiputat Josep Manel Busqueta. A les 8 començarà la segona nit de concerts.